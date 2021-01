Màn hình OLED LTPO của Samsung có giúp pin iPhone 13 tốt hơn?

LTPO là công nghệ màn hình OLED giúp kéo dài tuổi thọ pin, đây được xem là một bước đi trước của Samsung so với Apple. Công nghệ này giúp màn hình có thể khởi chạy ở tốc độ quét 120Hz và có khả năng tiết kiệm pin hơn 20% so với màn hình OLED công nghệ cũ. Sau Galaxy Note 20 là thiết bị di động đầu tiên triển khai, nhiều người tin rằng iPhone 2021 cũng sẽ có LTPO OLED. Theo GSMArena, phần lớn màn hình OLED được Apple sử dụng cho dòng iPhone 12 đang được cung cấp bởi Samsung. Một phần tư trong số này do LG cung cấp. Tuy nhiên, chuỗi cung ứng màn hình cho Apple có thể thay đổi trong thời gian tới. Truyền thông Hàn Quốc cho biết hai mẫu iPhone 13 cao cấp nhất sẽ sử dụng công nghệ màn hình LTPO OLED do Samsung Display độc quyền cung cấp. LTPS TFT là loại đang được sử dụng phổ biến trên các màn hình cỡ nhỏ của smartphone, trong khi Oxide TFT (IGZO TFT) lại có trên notebook, tablet hay TV. Khi triển khai trên smartphone, LTPO OLED giúp tiết kiệm năng lượng hơn LTPS TFT khoảng 15-20%. Công nghệ LTPO sẽ dẫn đến một bảng nối đa năng hiệu quả năng lượng hơn, chịu trách nhiệm bật và tắt các pixel riêng lẻ trên màn hình. Điều này có thể giúp iPhone 2021 có thời lượng pin tốt hơn đồng thời được tích hợp các tính năng mới như ProMotion hay màn hình Always On. Samsung Display cũng là đơn vị cung ứng màn hình cho Apple, và công ty Mỹ từ lâu đã muốn mang công nghệ này lên iPhone. LTPO TFT được áp dụng trên Apple Watch 4 năm 2018, sản xuất bởi LG Display. Đến 2019. Galaxy Watch Active 2 cũng có màn hình này, được cung cấp bởi Samsung Display. Được biết, công nghệ LTPO giúp điều chỉnh tốc độ làm mới thay đổi trên Galaxy Note20 để trở thành điện thoại có màn hình 120 Hz sử dụng năng lượng thấp nhất. Điều này có nghĩa là tốc độ làm mới sẽ được điều chỉnh tự động tùy thuộc vào trường hợp sử dụng. Một màn hình với tốc độ làm mới có thể tự điều chỉnh để thay đổi chắc chắn có thể giúp Galaxy Note 20 vượt trội so với các sản phẩm khác. Tuy nhiên, rất có thể, công nghệ này sẽ không còn là thế mạnh của riêng Samsung khi Apple cũng sẽ đưa công nghệ này lên sản phẩm iPhone ra mắt năm 2021. Người dùng sẽ được sở hữu một chiếc iPhone với màn hình tốt, tốc độ quét cao và điều quan trọng nhất là tiết kiệm pin.

