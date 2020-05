Samsung Galaxy Note 20+ lộ diện toàn bộ, thiết kế siêu đẹp

Bộ đôi Galaxy Note20 và Note20+ là một trong những dòng smartphone được mong đợi nhất cuối năm nay. Mới đây, leaker Steve Hemmerstoffer đã đăng tải một số hình ảnh mà anh dựng lên từ thông tin về thiết kế chính thức của máy. Giống như Galaxy Note10 và Galaxy S20 series, bộ đôi Galaxy Note20 và Note20+ cũng sẽ được trang bị màn hình đục lỗ Infinity-O với viền cực mỏng. Hemmerstoffer cho biết màn hình của máy có kích thước lên đến 6.9 inch, lớn nhất từ trước đến nay của dòng Galaxy Note. Kích thước của Note 20+ là 165×77.2×7.6mm, cao hơn một chút so với Note 10+ (162×77.2.7.9mm) nhưng lại gọn hơn so với S20 Ultra (166.9x76x8.8mm). Mặc dù là người khởi xướng thiết kế màn hình cong tràn hai cạnh, nhưng Samsung đang dần loại bỏ viền cong này trên các thiết bị của mình và Galaxy Note 20+ cũng sẽ có màn hình rất ít cong, gần như là phẳng. Phần loa thoại của máy được thiết kế rất nhỏ nằm ở phần khung trên. Bao quanh thân máy là phần khung máy được làm bằng thép không gỉ. Máy cũng có nút tăng/giảm âm lượng cùng nút nguồn ở cạnh phải. Ở mặt sau, Galaxy Note20+ sở hữu cụm 3 camera rất lớn, lồi hẳn lên so với phần thân máy, và có điểm nhấn là các vòng tròn màu bạc bao quanh mỗi camera. Theo một số nguồn tin trước đó, Galaxy Note20+ sẽ có camera chính 108 megapixel cùng với một camera góc cực rộng và camera tiềm vọng. Tuy nhiên, tính năng zoom 100x trên Galaxy S20 Ultra sẽ không được mang lên Note20+. Galaxy Note 20+ được cho là sẽ dùng chip Snapdragon 865 tại thị trường Mỹ, chip Exynos 992 tại Châu Âu và các thị trường khác. Cùng với đó là 12GB RAM, 128GB dung lượng lưu trữ. Có tin đồn là mức RAM cơ bản của máy sẽ lên đến 16GB. Cuối cùng, chiếc bút S Pen đặc trưng của dòng Galaxy Note vẫn được tích hợp ở cạnh dưới, nằm bên trái gần với cổng USB-C. Cũng giống như thế hệ tiền nhiệm, Galaxy Note20+ cũng không có jack cắm 3.5mm. Galaxy Note 20+ nhiều khả năng cũng sẽ có tần số quét màn hình 120Hz và hỗ trợ 5G, pin 4500mAh kèm sạc nhanh 45W. Lộ hàng toàn tập Galaxy Note 20+

