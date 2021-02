Màn hình iPhone 13 sẽ luôn bật, camera như kính thiên văn

Theo nguồn tin rò rỉ, Apple đang có kế hoạch đưa màn hình luôn bật (Alway On) vào dòng ‌iPhone 13‌, với công nghệ tương tự như màn hình luôn bật trong Apple Watch Series 5 trở lên.Tính năng Always On Display cho phép iPhone 13 hiển thị các thông tin cơ bản trên nền màn hình đen như thời gian, dung lượng pin, thông báo mới... Nó cho phép người dùng xem thông tin trên màn hình của họ mọi lúc mà không cần phải bật nguồn hoặc mở khóa thiết bị. Để thực hiện điều trên, điện thoại của Apple sẽ được trang bị màn hình 120Hz với công nghệ LTPO (oxit đa tinh thể nhiệt độ thấp). MagSafe‌ sẽ được cải tiến ngày càng mạnh hơn. iPhone 12‌ có tính năng ‌MagSafe‌ ở mặt sau cho phép người dùng gắn các phụ kiện từ tính khác nhau và cung cấp một cách thay thế để sạc thiết bị. Tuy nhiên, nam châm trên iPhone 12 bị một số người chỉ trích là yếu. Apple đang tìm cách giảm bớt những lo ngại đó bằng cách bổ sung nam châm mạnh hơn. Tương tự các tin đồn trước đây, nguồn tin cũng khẳng định tất cả các mẫu iPhone 13 đều được nâng cấp camera góc siêu rộng kiểu mới. Cải thiện khả năng chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu, bổ sung chế độ chụp ảnh thiên văn tự động và chế độ quay video chân dung giống trên Galaxy S21. Thiết kế iPhone 13 không thay đổi đáng kể, trừ mặt lưng được làm mờ trông đẹp hơn trên các mẫu Pro và "tai thỏ" nhỏ hơn. Phải tới tháng 9, Apple mới cho ra mắt iPhone thế hệ mới, do đó họ vẫn có thể điều chỉnh hoặc cắt giảm các tính năng trước khi bắt đầu sản xuất. iPhone 13 dự kiến có bốn phiên bản với kích cỡ màn hình tương tự iPhone 12. Thiết bị có thể sẽ dùng song song cả cảm biến vân tay dưới màn hình và nhận diện khuôn mặt FaceID.

