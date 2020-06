Mách nhỏ địa điểm, đồ nghề thưởng thức nhật thực hình khuyên

Ngày 21/6 tới đây, người yêu thiên văn thế giới sẽ được chiêm ngưỡng hiện tượng nhật thực hình khuyên siêu độc đáo, hay còn được gọi là "vòng tròn lửa". Đây là hiện tượng xảy ra khi Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất sẽ nằm trên cùng một đường thẳng, nhưng do Mặt Trăng nằm xa Trái Đất hơn mọi khi (trên quỹ đạo hình elip), nó không thể che kín Mặt Trời. Theo tính toán của các chuyên gia, nhật thực hình khuyên lần này sẽ kéo dài khoảng 4 tiếng, bắt đầu ở Đông Phi vào lúc 10h45 theo giờ Hà Nội. Ở Việt Nam chỉ có thể quan sát được pha nhật thực một phần. Là một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú tuy nhiên nhật thực một phần lại khá nguy hiểm cho người quan sát. Chiêm ngưỡng nhật thực cũng chính là nhìn trực tiếp vào Mặt Trời, vì vậy người xem cần phải có thiết bị chuyên dụng đảm bảo quan sát một cách an toàn, tránh nhìn trực tiếp Mặt Trời dẫn đến hoa mắt, mù tạm thời hay thậm chí là mù lòa vĩnh viễn. Thông thường, các CLB thiên văn học tại các thành phố lớn ở Việt Nam có tổ chức những buổi quan sát nhật thực cộng đồng hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể đến để được quan sát nhật thực an toàn qua các thiết bị chuyên dụng. Ngoài ra, trên thế giới cũng như tại Việt Nam, để nhìn trực tiếp vào mặt trời nói chung và nhật thực nói riêng mà không hại tới mắt, người ta thường dùng một chiếc kính được thiết kế gọi là Solar Glasses (Kính nhìn Mặt Trời). Loại kính này nhìn giống kính râm nhưng được bọc thêm một tấm lọc đặc biệt để ngặn chặn ánh sáng và các tia có hại từ Mặt Trời, gọng làm bằng bìa cứng. Khi quan sát, nên đeo kính thật sát mắt, thâm chí dùng tay giữ kính thật chặt và đội mũ để cản ánh sáng mặt trời lọt vào mắt từ phía trên. Ngoài mua các tấm lọc, kính lọc chuyên dụng, ta còn có thể ''tự chế'' dụng cụ quan sát nhật thực. Cách đơn giản và an toàn nhất là sử dụng một tấm bìa có đục lỗ để trình chiếu hình ảnh của Nhật Thực. Giữa tấm bìa đục một lỗ khoảng vài mm đến 1 cm và giơ tấm bìa này về phía mặt trời, tấm bìa còn lại hoặc tờ giấy trắng đặt ở phía đối diện. Lúc này tấm bìa có đục lỗ sẽ chiếu chính xác hình ảnh của hiện tượng nhật thực và người quan sát chỉ cần nhìn vào tấm bìa đối diện là có thể quan sát hiện tượng này. Bạn cũng có thể ngắm nhật thực qua kính thợ hàn loại số 14 trở lên, đĩa mềm máy tính không bị trầy xước (gấp 2 hoặc 3 lớp có thể sử dụng tương đối an toàn nhưng cho chất lượng ảnh không quá tốt). Trong trường hợp không sẵn có các dụng cụ, bạn có thể sử dụng ngay chiếc muôi có lỗ trong nhà bếp để quan sát nhật thực. Ánh sáng Mặt Trời sẽ đi qua những lỗ trên đó và hiện bóng trên các mặt phẳng như bức tường, mặt đất,...tương tự như hiệu ứng trên máy ảnh lỗ kim. Hiện tượng Nhật thực diễn ra như thế nào? | Vietnam Plus

