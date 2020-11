Lý Hải, Hồ Quang Hiếu bị hack kênh YouTube để quảng cáo bitcoin

Hồ Quang Hiếu vô cùng hoang mang khi kênh YouTube có đến 2,5 triệu lượt theo dõi của anh đã bị hacker chiếm giữ. Anh chàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và phải cầu cứu đến sự giúp đỡ của bạn bè và cộng đồng mạng. Kênh YouTube của nam ca sĩ bị hack để livestream các video về tiền ảo. Trên fanpage của mình, ca sĩ Lý Hải cũng chia sẻ đến người hâm mộ rằng kênh YouTube 1,1 triệu lượt theo dõi của anh cũng đã bị hacker chiếm giữ. "Chưa rõ nguyên nhân vì lý do nào mà họ hack vượt qua được tất cả các lớp bảo vệ để livestream tiền ảo, và chiếm quyền mà không ai biết gì hết. Đang chờ YouTube giải quyết mà không biết sẽ mất bao lâu đây!?" Lý Hải chia sẻ. Theo Lý Hải, nam ca sĩ vẫn cảm thấy may mắn khi kênh "Ly Hai Minh Ha" của anh và vợ đến thời điểm hiện tại vẫn còn an toàn. Những video về tiền ảo xuất hiện tràn lan trên kênh YouTube của anh chàng. Bên cạnh Hồ Quang Hiếu, Lý Hải, kênh YouTube của Vũ Khắc Tiệp và ca sĩ Lynk Lee cũng đang có dấu hiệu bị hacker chiếm giữ. Nhiều người cho rằng, các kênh của nghệ sĩ nổi tiếng đều bị cùng một nhóm hacker chiếm giữ để quảng cáo cho tiền ảo bitcoin. Một kênh YouTube có hơn 111.000 người đăng ký bị hacker chiếm quyền kiểm soát để lừa đảo Bitcoin. Nhiều người dùng chia sẻ dù họ đã bảo mật hai lớp nhưng vẫn bị hacker tấn công một cách dễ dàng. Nếu hack được những kênh có lượng tương tác cao, các hacker sẽ thu về được số tiền lợi nhuận khổng lồ. Youtuber có lượng theo dõi lớn nhất Việt Nam

