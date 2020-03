Ngoài khẩu trang, dung dịch sát khuẩn hay súng đo nhiệt độ hồng ngoại, từ khóa “ giấy vệ sinh” đang là xu hướng trên các trang mạng xã hội không chỉ ở Việt Nam mà còn tại nhiều nước khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc. Hình ảnh các quầy bán giấy vệ sinh trống trơn, người dân xếp hàng dài với xe đẩy đầy bịch giấy vệ sinh đã trở nên quen thuộc những ngày qua. Tại một số nơi, giấy vệ sinh “cháy hàng” hơn cả lương thực, khan hiếm đến mức người ta tranh giành nhau để sở hữu, hay bất chấp đánh cắp ở các siêu thị, nhà vệ sinh công cộng. Vậy, lý do người dân đổ xô đi mua giấy vệ sinh là gì? Tuy nhiên, thực tế thì giấy vệ sinh không hề có tác dụng nào liên quan đến Covid-19. Và người dân đổ xô đi sắm giấy vệ sinh chỉ vì “hiệu ứng đám đông”. Các chuyên gia tâm lý giải thích, khi dịch bệnh lan rộng, tâm lý người dân trở nên hoang mang. Người ta đi mua sắm đề phòng dịch lan rộng, những món phục vụ cho nhu cầu cơ bản như ăn uống, mặc và vệ sinh cá nhân sẽ được đặt lên đầu tiên. Trong khi các kệ giấy vệ sinh trong siêu thị thường chiếm diện tích lớn, lập tức người mua đang bị rối trí bởi những dãy hàng hóa chật kín bỗng bị thu hút sự chú ý. Theo phó giáo sư Nitika Garg - nhà nghiên cứu hành vi người tiêu dùng tại Đại học New South Wales (Úc), mặt khác, các hình ảnh tấp nập đi mua hàng hóa trên mạng xã hội cũng khiến chúng ta bị tâm lý đám đông chi phối. Cho đến thời điểm hiện tại chưa có nghiên cứu khoa học nào nhắc đến hiệu quả phòng chống COVID-19 của giấy vệ sinh. “Giấy vệ sinh không có tác dụng gì để phòng tránh virus cả!” - ông Nitika khẳng định. Tuy nhiên, không thể phủ nhận tác dụng của giấy vệ sinh hay giấy nói chung trong cuộc sống thường ngày. Tại một số quốc gia, giấy vệ sinh còn được sử dụng “đa năng” như giấy lau tay, giấy lau một số vết bẩn nhỏ và nhiều công dụng khác. Dịch bệnh Covid-19 do chủng virus corona mới gây ra hiện vẫn đang diễn biến phức tạp. Các chuyên gia cho biết việc người dân thế giới chen nhau đi mua giấy vệ sinh cho thấy chính phủ các nước cần phải lên kế hoạch chuẩn bị cung ứng, bởi tình trạng này có thể sẽ kéo dài nhiều ngày nữa. Người dân mua đồ dự trữ sau khi Hà Nội xác nhận ca nhiễm corona đầu tiên. Nguồn: Youtube Explore Hanoi

