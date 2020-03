Lợi hay hại khi “ôm” đồ công nghệ cách ly Covid-19?

Liên quan đến dịch do virus Covid-19 tại Việt Nam, đến ngày 08/03/2020, Bộ Y Tế công bố đã có thêm 5 ca mắc mới, nâng tổng sổ ca mắc lên con số 21. Hôm qua, ngày 07/03 mạng xã hội lan truyền hình ảnh bệnh nhân thứ 17 Nguyễn Hồng Nhung cách ly và điều trị tại phòng áp lực âm BV Nhiệt đới Trung ương. Theo thông tin được cập nhật, bệnh nhân đã ở trong tình trạng ổn định hơn, tuy nhiên vẫn còn sốt nhẹ và đặc biệt có biểu hiện stress vì đọc được thông tin cộng đồng mạng bày tỏ thái độ giận dữ với mình. Trước đó, mạng xã hội đã ném đá thông tin Nguyễn Hồng Nhung không thành thật khai báo về tình hình bệnh. Bác sĩ điều trị tại BV Nhiệt đới Trung ương khuyên bệnh nhân không nên dùng điện thoại lúc này. Những ảnh hưởng về tâm lý có thể ảnh hưởng đến quá trình điều trị bệnh, đặc biệt trong tình trạng bệnh nhân trước đó sốt khá cao, có nhiều biểu hiện mệt mỏi và tổn thương phổi. Ở một diễn biến khác, một số celeb, du học sinh và những người từ vùng dịch trở về, nằm trong diện cần cách ly tập trung lại vô cùng thoải mái với cuộc sống “vui, khỏe, có ích” bên trong những khu cách ly. Không chỉ được ăn no, đủ chất, chơi vui, vận động khỏe mà những người này còn tận dụng đồ công nghệ như điện thoại, máy tính,…để giải trí giết thời gian và liên lạc với người thân, người hâm mộ,… Trong khi đó, Châu Bùi liên tục cập nhật trạng thái trên trang cá nhân qua điện thoại, cô khoe những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, cuộc sống sinh hoạt lành mạnh và cho biết cực kỳ may mắn khi được cách ly. Cô nàng còn tranh thủ làm việc qua điện thoại, máy tính bảng,…thay vì để thời gian chết. 9x nhận được vô số bình luận tiêu cực, đa phần đều chúc cô mau chóng qua thời gian cách ly và may mắn khỏe mạnh trở lại. Trong khi đó ca sĩ Lynk Lee mới trở về từ vùng dịch Hàn Quốc, cũng chủ động cách ly tập trung 14 ngày. Anh chàng chia sẻ hình ảnh thoải mái selfie, nghe nhạc giải trí và nghiêm túc cách ly trong tâm lý vui vẻ, thoải mái. Vậy việc sử dụng đồ công nghệ, mạng xã hội trong thời gian cách ly là nên hay không nên đối với những người nhiễm và nghi nhiễm Covid-19? Thực tế, sử dụng smartphone, máy tính bảng hay các sản phẩm công nghệ để phục vụ nhu cầu giải trí, làm việc hay dùng mạng xã hội cập nhật thông tin trong thời gian cách ly không hề “xấu” như nhiều người nghĩ. Tuy nhiên, trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung cần tránh sử dụng mạng xã hội để không bị ảnh hưởng tâm lý bởi những bình luận, thông tin ác ý. Đặc biệt trong tình cảnh hiện nay nhiều người lợi dụng sự việc, tạo nên những tài khoản Nguyễn Hồng Nhung giả mạo, đăng tải thông tin sai sự thật, nội dung kích động nhằm câu like, trục lợi. Mặt khác, theo nghiên cứu từ Đại học Tennessee (Mỹ), những bề mặt kính, đặc biệt là màn hình smartphone có thể là nơi trú ẩn của virus corona tới 96 giờ, trong điều kiện nhiệt độ phòng. Việc bệnh nhân ho, hắt hơi khiến các giọt bắn chưa virus vô tình lưu lại trên điện thoại hay các thiết bị công nghệ. Do vệ sinh không đúng cách mà khi người khác chạm vào, rồi theo thói quen đưa tay lên chạm vào mũi, miệng,… nguy cơ lây bệnh là cực kỳ cao. Người dùng nên thường xuyên vệ sinh smartphone, rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn và hạn chế chạm tay lên mặt để hạn chế lây lan virus chết người này. Châu Bùi update tình hình trong khu cách ly, khoe được ăn đủ chất hơn ở nhà. Nguồn: Youtube S News

Liên quan đến dịch do virus Covid-19 tại Việt Nam, đến ngày 08/03/2020, Bộ Y Tế công bố đã có thêm 5 ca mắc mới, nâng tổng sổ ca mắc lên con số 21. Hôm qua, ngày 07/03 mạng xã hội lan truyền hình ảnh bệnh nhân thứ 17 Nguyễn Hồng Nhung cách ly và điều trị tại phòng áp lực âm BV Nhiệt đới Trung ương. Theo thông tin được cập nhật, bệnh nhân đã ở trong tình trạng ổn định hơn, tuy nhiên vẫn còn sốt nhẹ và đặc biệt có biểu hiện stress vì đọc được thông tin cộng đồng mạng bày tỏ thái độ giận dữ với mình. Trước đó, mạng xã hội đã ném đá thông tin Nguyễn Hồng Nhung không thành thật khai báo về tình hình bệnh. Bác sĩ điều trị tại BV Nhiệt đới Trung ương khuyên bệnh nhân không nên dùng điện thoại lúc này. Những ảnh hưởng về tâm lý có thể ảnh hưởng đến quá trình điều trị bệnh, đặc biệt trong tình trạng bệnh nhân trước đó sốt khá cao, có nhiều biểu hiện mệt mỏi và tổn thương phổi. Ở một diễn biến khác, một số celeb, du học sinh và những người từ vùng dịch trở về, nằm trong diện cần cách ly tập trung lại vô cùng thoải mái với cuộc sống “vui, khỏe, có ích” bên trong những khu cách ly. Không chỉ được ăn no, đủ chất, chơi vui, vận động khỏe mà những người này còn tận dụng đồ công nghệ như điện thoại, máy tính,…để giải trí giết thời gian và liên lạc với người thân, người hâm mộ,… Trong khi đó, Châu Bùi liên tục cập nhật trạng thái trên trang cá nhân qua điện thoại, cô khoe những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, cuộc sống sinh hoạt lành mạnh và cho biết cực kỳ may mắn khi được cách ly. Cô nàng còn tranh thủ làm việc qua điện thoại, máy tính bảng,…thay vì để thời gian chết. 9x nhận được vô số bình luận tiêu cực, đa phần đều chúc cô mau chóng qua thời gian cách ly và may mắn khỏe mạnh trở lại. Trong khi đó ca sĩ Lynk Lee mới trở về từ vùng dịch Hàn Quốc, cũng chủ động cách ly tập trung 14 ngày. Anh chàng chia sẻ hình ảnh thoải mái selfie, nghe nhạc giải trí và nghiêm túc cách ly trong tâm lý vui vẻ, thoải mái. Vậy việc sử dụng đồ công nghệ, mạng xã hội trong thời gian cách ly là nên hay không nên đối với những người nhiễm và nghi nhiễm Covid-19? Thực tế, sử dụng smartphone, máy tính bảng hay các sản phẩm công nghệ để phục vụ nhu cầu giải trí, làm việc hay dùng mạng xã hội cập nhật thông tin trong thời gian cách ly không hề “xấu” như nhiều người nghĩ. Tuy nhiên, trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung cần tránh sử dụng mạng xã hội để không bị ảnh hưởng tâm lý bởi những bình luận, thông tin ác ý. Đặc biệt trong tình cảnh hiện nay nhiều người lợi dụng sự việc, tạo nên những tài khoản Nguyễn Hồng Nhung giả mạo , đăng tải thông tin sai sự thật, nội dung kích động nhằm câu like, trục lợi. Mặt khác, theo nghiên cứu từ Đại học Tennessee (Mỹ), những bề mặt kính, đặc biệt là màn hình smartphone có thể là nơi trú ẩn của virus corona tới 96 giờ, trong điều kiện nhiệt độ phòng. Việc bệnh nhân ho, hắt hơi khiến các giọt bắn chưa virus vô tình lưu lại trên điện thoại hay các thiết bị công nghệ. Do vệ sinh không đúng cách mà khi người khác chạm vào, rồi theo thói quen đưa tay lên chạm vào mũi, miệng,… nguy cơ lây bệnh là cực kỳ cao. Người dùng nên thường xuyên vệ sinh smartphone, rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn và hạn chế chạm tay lên mặt để hạn chế lây lan virus chết người này. Châu Bùi update tình hình trong khu cách ly, khoe được ăn đủ chất hơn ở nhà. Nguồn: Youtube S News