"Lý do" 2 quả mít được bảo vệ an toàn nhất Việt Nam

Thời gian gần đây, người đi đường qua Kim Mã cảm thấy thú vị, bất ngờ với cây mít lâu năm cho 2 quả mít béo núc. Cây mít này nằm trước trụ sở Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Mặc dù mọc giữa đường và cho ra quả đẹp nhưng không ai có ý định hái trộm bởi hai quả mít này nằm ngay cạnh bốt trực gác 24/7. Ở trong tình trạng được bảo vệ 24/24, cư dân mạng đùa rằng đây là quả mít an toàn nhất Việt Nam. Theo một chiến sỹ trực gác, cây mít này thuộc giống mít dai Việt Nam và hoàn toàn có thể ăn được. Năm trước, cây mít cũng cho ra hai quả. Thường thì năm nào cây mít này cũng cho ra quả nhưng cũng chỉ khoảng 2-3 quả/ mùa. "Quả ở phía bên trong mọc ra trước nên lớn hơn. Năm ngoái có hai quả nhưng ra đồng đều nhau nên nhìn đẹp hơn" - chiến sỹ này cho biết. Năm trước, đơn vị trực gác cho phép anh em hạ quả mít xuống để liên hoan nhưng do bổ hơi sớm, mít còn xanh nên chưa ăn được. Hiện cả 2 quả mít này đều chưa chín, vẫn đang trong quá trình phát triển. Trước đó, gần như không ai để ý tới sự tồn tại của cây mít ra quả này cho đến thời gian gần đây. Hai quả mít luôn được cảnh giới 24/7 thực sự là quả mít an toàn nhất Việt Nam.

