Lụi tim với ngoại hình đẹp không tì vết của iPhone 15 Pro màu hồng

Phiên bản iPhone 15 Pro do 4RMD phác hoạ sở hữu thiết kế bo cong các góc ở mặt lưng. Ngôn ngữ thiết kế này tương đồng với mẫu iPhone 5C ra đời cách đây 9 năm và gần đây nhất là mẫu MacBook Pro 2021. Thiết kế này được cho là sẽ giúp việc cầm nắm iPhone thoải mái hơn, đặc biệt là khi so sánh với kiểu dáng vuông trên iPhone 14 Pro/Pro Max hiện tại. Đi kèm với thiết kế bo cong là khung sườn được nâng cấp. Các nguồn tin cho biết, Apple sẽ sử dụng chất liệu titanium cho bộ đôi iPhone 15 Pro và iPhone 15 Ultra. Khác với thép không gỉ được trang bị trên iPhone 14 Pro/Pro Max, titanium cứng và chống trầy tốt hơn. Chất liệu này cũng nhẹ hơn so với thép không gỉ. Phiên bản iPhone 15 Pro này đi kèm 3 ống ở mặt sau. Các nguồn tin uy tín gần đây cho biết, sản phẩm sẽ được nâng cấp khả năng quay 8K. Với hai phiên bản Pro và Pro Max, một nâng cấp ấn tượng hơn nữa được cho sẽ xuất hiện là camera tiềm vọng. Camera tiềm vọng đã xuất hiện trên một số dòng điện thoại Android cao cấp từ khá lâu. Nâng cấp này mang lại cho thiết bị khả năng zoom quang ấn tượng. Tuy nhiên, cho đến hiện tại những chiếc iPhone của Apple vẫn chưa được trang bị ống kính này. Theo nhà phân tích Ross Young, toàn bộ 4 model iPhone 15 ra mắt năm sau sẽ đi kèm tính năng hấp dẫn nhất trên bộ đôi iPhone 14 Pro, đó chính là Dynamic Island. Tuy nhiên, dường như chỉ có 2 phiên bản Pro và Ultra sở hữu Dynamic Island được thu gọn kích thước. Ngoài ra, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Ultra cũng được cho là sẽ dùng cổng kết nối USB-C thay vì Lightning, viên pin lớn hơn lên đến 5.000mAh, chip A17 Bionic và hệ điều hành iOS 17. Trước đó, từng có thông tin cho rằng iPhone 14 Pro, Pro Max sẽ có nhiều tuỳ chọn màu sắc, trong đó bao gồm đỏ và cam. Tuy nhiên, chỉ có màu tím là xuất hiện đúng theo các tin đồn. Với thế hệ iPhone 15, nhiều người trông đợi các tuỳ chọn màu hồng hoặc đỏ sẽ chính thức xuất hiện. Dung lượng pin của iPhone 15 Pro vẫn là một bí ẩn. Hiện pin 3.200 mAh của iPhone 14 Pro đang được đánh giá là thiếu độ bền, chỉ hoạt động ở mức trung bình trong bài kiểm tra về thời lượng pin. Do vậy, người dùng kỳ vọng Apple sẽ có điều chỉnh trên iPhone 15 Pro, nếu không, sẽ rất khó giới thiệu mẫu smartphone này tới những người có thói quen sử dụng điện thoại nhiều giờ trong ngày. Hiện chúng ta chưa thể nói chắc chắn khi nào iPhone 15 Pro sẽ ra mắt, nhưng khả năng lớn là nó sẽ được phát hành cùng với các model còn lại trong iPhone 15 series vào tháng 9 năm nay. Một nguồn tin công nghệ cho biết thời điểm cụ thể là vào ngày 22/9. Đã có nhiều dự đoán khác nhau về giá bán của iPhone 15 Pro. Apple vẫn giữ nguyên giá bán của bản Pro ở Mỹ trong 4 năm qua nhưng bản Pro ở Anh, Úc và một số quốc gia khác đã tăng giá chung cùng với các model khác của dòng iPhone 14. Theo chuyên viên công nghệ Priday, có thể chúng ta sẽ thấy một chút biến động nhỏ trong năm nay nhưng hy vọng là người dùng không phải trả thêm quá nhiều tiền cho chiếc smartphone yêu thích. iPhone 14 Pro được bán ra thị trường từ tháng 9/2022 với mức giá khởi điểm là 999 USD cho bản có dung lượng lưu trữ 128GB. Sau khi iPhone 15 Pro có mặt trên thị trường, rất có thể sẽ có một đợt giảm giá iPhone 14 Pro, khiến nó trở nên hấp dẫn hơn nữa so với hiện nay. >>>Xem thêm video: Ấn tượng với sản phẩm mới của Apple - Nhiều nâng cấp giá ít biến động (Nguồn: VTV24).

