Diễn thời trang ở Italy trở về, Châu Bùi "ôm" đồ công nghệ cách ly

Châu Bùi có mặt tại Tuần lễ thời trang Milan (Italy) trước thời điểm nước này bùng phát dịch Covid-19. Đã thực hiện các biện pháp phòng dịch nhưng sau khi về tới sân bay Tân Sơn Nhất, Châu Bùi vẫn bắt buộc phải cách ly 14 ngày do có thời gian lưu trú tại Italy. Trên trang cá nhân, Châu Bùi đăng tải loạt hình ảnh trong khu cách ly tập trung bao gồm các bữa ăn mà cô cho là rất ngon và đủ dinh dưỡng. Cùng với đó là hình ảnh sinh hoạt thường ngày, các bài tập thể dục cũng như khoảnh khắc cô nàng sử dụng các món đồ công nghệ để giải trí, giết thời gian. Trước đó không lâu, 9x khoe ảnh selfie cùng Samsung Note 10 Plus phiên bản xanh Aura nổi bật sắm từ những ngày đầu tiên Samsung trình làng các fan công nghệ. Rất có thể, Châu Bùi hiện sử dụng chiếc điện thoại này để liên lạc với gia đình, bạn bè và cập nhật tình hình cách ly trên mạng xã hội tới người hâm mộ. Hình ảnh Châu Bùi chia sẻ ngày 5/3, cô ngồi trên giường thuộc khu cách ly tập trung, nghe nhạc bằng tai nghe Sony WH -1000xm3. Cô cho biết những lúc cần suy nghĩ tích cực, cô thường chọn nghe nhạc và bởi vậy đây là món phụ kiện công nghệ không thể thiếu của Châu Bùi mỗi khi đi xa. Còn để áp ứng nhu cầu sử dụng tiện lợi hàng ngày, fashion icon nổi tiếng lựa chọn tai nghe bluetooth Galaxy buds plus của Samsung với thiết kế nhỏ gọn, khả năng nhận diện không gian xung quanh và chống ồn tốt. Một sản phẩm công nghệ khác của ông lớn công nghệ Hàn Quốc được Châu Bùi ưa chuộng là đồng hồ thông minh Galaxy watch 2 active dây đeo màu hồng nữ tính, nhưng thiết kế vẫn trẻ trung, năng động, phù hợp với phong cách cá tính của 9x. Tuy nhiên, Châu Bùi không hẳn là một fan của Samsung hay hãng công nghệ nào. Bởi trước đó, cô nàng từng được bắt gặp trên tay một chiếc iPhone khi tham dự sự kiện của nhãn hàng Supreme nổi tiếng cùng “người cũ” Decao. Dựa vào đặc điểm mặt lưng, có thể đây là phiên bản iPhone 7 Plus. Dù đã khéo léo không để lộ logo, nhưng nhiều người vẫn tinh ý nhận ra chiếc máy tính mà Châu Bùi sở hữu là dòng Macbook của Apple. Trong một vlog, Châu Bùi từng chia sẻ do tính chất công việc, đôi khi máy tính bảng hay laptop cá nhân trở thành vật bất ly thân của cô nàng. Châu Bùi luôn có "chiếc túi thần kỳ" bên cạnh.

Châu Bùi có mặt tại Tuần lễ thời trang Milan (Italy) trước thời điểm nước này bùng phát dịch Covid-19. Đã thực hiện các biện pháp phòng dịch nhưng sau khi về tới sân bay Tân Sơn Nhất, Châu Bùi vẫn bắt buộc phải cách ly 14 ngày do có thời gian lưu trú tại Italy. Trên trang cá nhân, Châu Bùi đăng tải loạt hình ảnh trong khu cách ly tập trung bao gồm các bữa ăn mà cô cho là rất ngon và đủ dinh dưỡng. Cùng với đó là hình ảnh sinh hoạt thường ngày, các bài tập thể dục cũng như khoảnh khắc cô nàng sử dụng các món đồ công nghệ để giải trí, giết thời gian. Trước đó không lâu, 9x khoe ảnh selfie cùng Samsung Note 10 Plus phiên bản xanh Aura nổi bật sắm từ những ngày đầu tiên Samsung trình làng các fan công nghệ. Rất có thể, Châu Bùi hiện sử dụng chiếc điện thoại này để liên lạc với gia đình, bạn bè và cập nhật tình hình cách ly trên mạng xã hội tới người hâm mộ. Hình ảnh Châu Bùi chia sẻ ngày 5/3, cô ngồi trên giường thuộc khu cách ly tập trung, nghe nhạc bằng tai nghe Sony WH -1000xm3. Cô cho biết những lúc cần suy nghĩ tích cực, cô thường chọn nghe nhạc và bởi vậy đây là món phụ kiện công nghệ không thể thiếu của Châu Bùi mỗi khi đi xa. Còn để áp ứng nhu cầu sử dụng tiện lợi hàng ngày, fashion icon nổi tiếng lựa chọn tai nghe bluetooth Galaxy buds plus của Samsung với thiết kế nhỏ gọn, khả năng nhận diện không gian xung quanh và chống ồn tốt. Một sản phẩm công nghệ khác của ông lớn công nghệ Hàn Quốc được Châu Bùi ưa chuộng là đồng hồ thông minh Galaxy watch 2 active dây đeo màu hồng nữ tính, nhưng thiết kế vẫn trẻ trung, năng động, phù hợp với phong cách cá tính của 9x. Tuy nhiên, Châu Bùi không hẳn là một fan của Samsung hay hãng công nghệ nào. Bởi trước đó, cô nàng từng được bắt gặp trên tay một chiếc iPhone khi tham dự sự kiện của nhãn hàng Supreme nổi tiếng cùng “người cũ” Decao. Dựa vào đặc điểm mặt lưng, có thể đây là phiên bản iPhone 7 Plus. Dù đã khéo léo không để lộ logo, nhưng nhiều người vẫn tinh ý nhận ra chiếc máy tính mà Châu Bùi sở hữu là dòng Macbook của Apple. Trong một vlog, Châu Bùi từng chia sẻ do tính chất công việc, đôi khi máy tính bảng hay laptop cá nhân trở thành vật bất ly thân của cô nàng. Châu Bùi luôn có "chiếc túi thần kỳ" bên cạnh.