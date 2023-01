Loạt siêu phẩm được mong chờ nhất năm 2023 của nhà “Táo khuyết"

1. MacBook Air 15 inch: Vào tháng 6/2022, phóng viên Mark Gurman của Bloomberg cho biết Apple đang phát triển MacBook Air 15 inch để ra mắt vào đầu năm nay. Model này sẽ có nhiều chi tiết giống phiên bản 13,6 inch, được giới thiệu nửa năm trước như dải khuyết trên màn hình, webcam 1080p, cổng sạc MagSafe và chip M2. Nếu tin đồn chính xác, đây sẽ là chiếc MacBook Air lớn nhất từng được Táo khuyết trình làng. 2. Dòng iPhone 15: Apple dự kiến sẽ ra mắt dòng sản phẩm iPhone 15 vào năm 2023. Các rò rỉ cho thấy sẽ có mẫu iPhone 15 tiêu chuẩn, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Ultra mới thay cho Pro Max. Một trong những chiếc siêu phẩm được chờ đợi nhất này không gì khác chính là iPhone 15 Ultra cao cấp nhất mà Apple dự kiến sẽ "đại tu" thiết kế hiện tại với các cạnh cong, camera kép phía trước và cổng USB-C. Ngoài ra, iPhone 15 Ultra dự kiến sẽ có hai camera selfie, ống kính tele Periscope ở phía sau và sẽ có nút nguồn và âm lượng ở trạng thái rắn. 3. Kính VR/AR: Trong nhiều năm, Apple được cho là đang phát triển một số loại thiết bị có thể đeo trên đầu, tích hợp công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) hay thực tế hỗ hợp (MR). Công ty cũng đã nộp nhiều bằng sáng chế về thiết bị này trong hai thập kỷ qua. Dù vậy, chưa có sản phẩm nào thực sự được công bố. Theo chuyên gia Ming-chi Kuo của TF Securities, một sản phẩm như vậy có thể xuất hiện năm nay. Thiết bị dự kiến sử dụng chip A-series cao cấp, màn hình Micro OLED kép với mật độ điểm ảnh 3.000 ppi, hơn chục camera và mô-đun cảm biến 3D tích hợp trên bo mạch để theo dõi môi trường xung quanh người dùng dựa trên chuyển động. Apple cũng đang phát triển hệ điều hành mới cho kính thông minh, với tên mã là "realityOS" hoặc "xrOS". Dù vậy, giá của kính được dự đoán là 2.000 USD trở lên. 4. HomePod 2: Tháng 3/2021, Apple thông báo ngừng sản xuất loa HomePod để tập trung cho bản HomePod mini. Mẫu loa này được phát hành tháng 2/2018, ban đầu nhận nhiều đánh giá tích cực về thiết kế và chất lượng âm thanh. Dù vậy, mức giá 349 USD bị xem là cao so với sản phẩm đối thủ như Amazon Echo (99 USD) hay Google Home (100 USD). Theo chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang phát triển một loa HomePod mới với chip S8. Sản phẩm trông tương tự phiên bản đầu nhưng nhỏ hơn một chút, nhiều màu sắc, bổ sung màn hình hiển thị ở phía trên, cũng như nâng cấp về chất lượng âm thanh. Ngoài ra, một số chuyên gia dự đoán sẽ có một sản phẩm kết hợp giữa Apple TV và HomePod. Theo iMore, đó là một thiết bị với Apple TV ở giữa và nhiều HomePod kết hợp với nhau xung quanh, tạo thành hệ thống âm thanh vòm cho mục đích giải trí như xem phim, nghe nhạc... 5. Mac mini (chip M2 và M2 Pro): Sau khi vắng mặt trong năm 2022, dòng máy tính để bàn nhỏ gọn Mac mini có thể được Apple nâng cấp trong năm 2023, do phiên bản trước đã trình làng cách đây 2 năm. Máy có thể trang bị chip xử lý M2, hiệu năng cao hơn khoảng 20% so với M1. Táo khuyết cũng có thể giới thiệu phiên bản Mac mini M2 Pro, thay thế model dùng chip Intel Core i5 hiện nay. >>>Xem thêm video: Ấn tượng với sản phẩm mới của Apple - Nhiều nâng cấp giá ít biến động (Nguồn: VTV24).

