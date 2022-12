Rộ tin Apple sản xuất MacBook “Made in Vietnam” vào năm 2023?

Theo Nikkei Asia, nhà cung cấp lớn nhất của Apple là Foxconn đã được yêu cầu chuẩn bị để bắt đầu sản xuất MacBook tại Việt Nam vào đầu tháng 5/2023. Apple được cho là đã chuyển sản xuất cho tất cả các dòng sản phẩm của mình tuy nhiên MacBook thì mất nhiều thời gian hơn do chuỗi cung ứng cần thiết để sản xuất máy tính xách tay khá phức tạp. Nguồn tin còn cho biết thêm Apple sản xuất từ 20 - 24 triệu chiếc MacBook mỗi năm và đã xem xét chuyển một phần sản xuất sang Việt Nam trong 2 năm tới. Được biết, nhà máy mới của Apple do Fukang Technology phát triển sẽ được đặt tại Bắc Giang. Dự kiến sau khi hoàn thành, nhà máy này có thể sản xuất 8 triệu máy tính xách tay và máy tính bảng mỗi năm. Trước đó, Apple đã sản xuất AirPods, Apple Watch và một số mẫu iPad tại Việt Nam. Còn dòng iPhone 14 thì đang được sản xuất tại Ấn Độ. Táo Khuyết vẫn tiếp tục đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Nikkei Asia cho rằng công ty đặt mục tiêu tăng đáng kể sản lượng iPhone 14 trong năm nay và năm tới để biến quốc gia này thành một cơ sở sản xuất quan trọng khác. Apple cũng được cho là có kế hoạch chuyển một số hoạt động sản xuất AirPods và Beats sang Ấn Độ. Một chuyên gia đã trích dẫn trong báo cáo rằng trong khi nhiều người hi vọng tình hình ở Trung Quốc có thể tốt đẹp trở lại thì các công ty nhận ra là không có cách nào quay trở lại và họ phải chuẩn bị các giải pháp thay thế bên ngoài Trung Quốc. Đối với Trung Quốc, việc mất quy mô sản xuất MacBook tượng trưng cho sự suy yếu rộng rãi hơn về vị thế công xưởng của thế giới. Nhìn lại, có thể thấy năm 2022 là một năm đầy thách thức đối với Apple trong việc điều hướng chuỗi cung ứng. Tháng trước, nhân viên nhà máy đã đụng độ với nhân viên an ninh tại nhà máy Trịnh Châu ở Trung Quốc, nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới do Foxconn điều hành. Nhà máy cũng bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát Covid-19 vào tháng 10 khiến công nhân phải bỏ chạy khỏi cơ sở khi công ty chuyển sang kiểm soát ổ dịch bằng cách cách ly những người nhiễm bệnh. Các nhà phân tích cho biết tình trạng bất ổn ở Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến quý 4/2022 của Apple, quý lớn nhất trong lịch sử của công ty, được hỗ trợ bởi mùa mua sắm cuối năm. Hiện Apple đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận nào sau khi thông tin này được công bố. >>>Xem thêm video: Ấn tượng với sản phẩm mới của Apple - Nhiều nâng cấp giá ít biến động (Nguồn: VTV24).

