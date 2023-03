Loạt mô tả giật mình về quái vật Flatwoods khiến thế giới chấn động

Tin đồn về sự xuất hiện của con quái vật Flatwoods bắt đầu vào năm 1952. Vào khoảng 7h15 tối hôm 12/9/1952, hai anh em Freddie và Edward May cùng 2 người bạn là Tommy Hyer và Neil Nunley đang chơi trên bãi cỏ của Trường tiểu học Flatwoods thuộc bang Braxton, phía Tây Virginia thì bất ngờ nhìn thấy một thứ gì rơi từ trên trời xuống. Ngay sau đó, 4 đứa trẻ trên chạy về nhà và kể những gì nhìn thấy cho Kathleen May - mẹ của Freddie và Edward. Tiếp đến, bà thông báo vụ việc cho Eugene Lemon - nhân viên thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ. Ông Eugene cùng mọi người tới địa điểm được báo cáo và ngửi thấy một mùi khó chịu giống mùi kim loại lạ trong không khí. Họ cũng nghe thấy một số tiếng động lạ phát ra trong bóng tối. Khi nhìn kỹ, họ nhìn thấy một sinh vật bí ẩn cao khoảng 4m. Nó mặc trang phục giống một chiếc váy kim loại. Bàn tay có móng vuốt, đầu hình trái tim và đôi mắt phát sáng màu cam. Sinh vật kỳ bí này bay lượn trên không và tạo ra âm thanh chói tai ghê rợn nên tất cả những người có mặt tại đó vội vã bỏ chạy vì hoảng sợ. Những nhân chứng nhìn thấy sinh vật kỳ bí đó đều có những triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, ngứa cổ họng... Dù sau đó giới chức trách tiến hành điều tra nhưng không phát hiện bất cứ dấu vết về sinh vật bí ẩn trên. Trong những tuần tiếp theo, một số người báo cáo nhìn thấy sinh vật giống những mô tả trước đó. Điều này khiến người dân địa phương lo ngay ngáy suốt một thời gian dài. Trong khi các nhà điều tra, chuyên gia khoa học chưa thể lý giải sự việc này, một giả thuyết cho rằng, quái vật Flatwoods có thể chính là sinh vật ngoài hành tinh. Do sở hữu những đặc điểm vượt trội nên sinh vật này thoắt ẩn thoắt hiện, khó tìm thấy. Vì vậy, đến nay, bí ẩn về nó vẫn chưa được làm sáng tỏ. Tuy nhiên tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Đối với câu hỏi liệu rằng quái vật Flatwoods có thực sự tồn tại thì trong thực tế, không một ai có thể trả lời chắc chắn về câu hỏi này. Bởi chúng ta chỉ có một vài bức ảnh mô phỏng về con quái vật và nhiều lúc trông chúng giống như một sản phẩm của photoshop. Ngoài ra, những mô tả của các nhân chứng cũng khá là mơ hồ. Vì vậy, nhiều nhà khoa học cũng như công chúng vẫn còn hoài nghi về sự tồn tại của sinh vật huyền bí có tên Flatwoods. >>>Xem thêm video: Chân dung gây kinh hãi của siêu quái vật đầu rắn 100 triệu tuổi.

