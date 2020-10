Loạt lùm xùm gây “bùng nổ” MXH của giới YouTuber thời gian qua

Dạo gần đây, câu chuyện một số video trên kênh Quỳnh Trần JP bị tắt kiếm tiền đang là chủ đề bàn tán xôn xao trên cộng đồng mạng. Được biết, nguyên nhân chính là do YouTube đưa ra là video "không phù hợp với nhà quảng cáo". Trong một vlog, cô cũng bày tỏ sự bức xúc khi liên tục bị YouTube tắt chức năng kiếm tiền của nhiều video trên kênh. Tuy vậy, nhiều khán giả nhận định các clip bị tắt kiếm tiền chủ yếu là do có cảnh chị Quỳnh thực hiện chế biến tươi sống các loại hải sản, dùng dao kéo nên bị YouTube xếp loại "giết mổ động vật". Quỳnh Trần JP liên tục bị tắt chức năng kiếm tiền ở nhiều video khiến cô vô cùng bức xúc. Nổi tiếng là "YouTuber nghèo nhất" hay "YouTuber nghị lực nhất" Việt Nam, chàng trai trẻ 25 tuổi này cũng gặp phải vô số lùm xùm thời gian qua. Nhiều đoạn video trên kênh Sang Vlog có phân cảnh bị YouTube xếp loại nhạy cảm trong quá trình sơ chế, ăn thịt động vật. Trong 1 vlog gần đây, anh cũng tiết lộ lý do cụ thể là YouTube đã xếp kênh Sang Vlog vào mức vi phạm có nội dung "bạo lực trẻ em". Được biết, video này có các cảnh quay hai đứa trẻ đang sử dụng vỏ chai nước ngọt (bằng nhựa) để gõ đầu nhau. Người "dính" phải lùm xùm nghiêm trọng nhất có lẽ là Hưng Vlog - con trai bà Tân Vlog. Cụ thể, vào đầu tháng 9 năm nay, anh có tải lên video nấu nồi cháo gà còn nguyên lông gây phẫn nộ khắp cộng đồng mạng. Ngay lập tức, Hưng bị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang xử phạt 7,5 triệu đồng và buộc phải gỡ bỏ clip vì "hành vi đăng tải thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục". Sau lùm xùm gần đây nhất liên quan đến video dạy cách trộm tiền heo đất, Hưng Vlog tiếp tục bị phạt 10 triệu đồng và tạm khoá kênh hàng triệu subs của mình Trước đó, con trai bà Tân còn gắn với vô số lùm xùm khác như nhuộm màu thực phẩm bằng nước ngọt có ga, nấu ăn và làm clip mất vệ sinh, bị nhiều khán giả lên án. Là cái tên mới nhất trong danh sách YouTuber ẩm thực, Bà Lý Vlog nhận "gạch đá" khá nhiều trong thời gian qua. Bắt đầu nổi tiếng trên mạng từ khoảng giữa tháng 8/2020, người phụ nữ này gây ồn ào vì loạt clip đạo nhái y chang từ giọng điệu, các câu nói làm nên thương hiệu của bà Tân như "các cháu ơi hôm nay bà lại làm clip" hoặc "siêu cay khổng lồ các cháu ạ",... Chưa dừng lại ở đó, để "học tập" một cách triệt để, bà Lý còn đọc nhíu từ thành từ nhạy cảm, điều này cũng trở thành vấn đề khiến người xem khó chịu. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hưng Vlog tiếp tục bị phạt vì đăng tải clip gây phản cảm - Nguồn: ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH BẮC GIANG

