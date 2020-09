Sau scandal, Youtuber nghèo nhất Việt Nam bất ngờ lọt Top khủng

Cái tên Sang Vlog vốn từ lâu đã nổi tiếng và được cộng đồng mạng cũng như fan hâm mộ "ưu ái" đặt cho biệt danh Youtuber nghèo nhất Việt Nam. Không chiêu trò, không cầu kỳ, Sang Vlog nổi lên như một YouTuber ẩm thực với video giản dị cùng các món ăn vùng thôn quê dân dã. Sang Vlog (tên thật Trần Văn Sang, 25 tuổi) còn được biết đến với biệt danh ''YouTuber nghị lực nhất Việt Nam", tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng không ngừng vươn lên trong cuộc sống, theo đuổi đam mê với video và Youtube. Mới đây, Sang Vlog tiếp tục đón nhận tin mừng khi kênh YouTube lọt top 100 kênh lớn nhất Việt Nam. Cụ thể, ngày 3/9 vừa qua Youtuber nghèo nhất Việt Nam đã đăng tải một video ăn mừng thành tích này, hiện đạt gần 1,3 triệu lượt xem. Youtuber cũng không quên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ và người xem đã ủng hộ anh chàng suốt thời gian qua. Kênh Youtube được Sang Vlog lập vào ngày 13/2/2019 và đến nay đã có hơn 2,5 triệu subscribe (đăng ký). Tổng lượt xem của kênh cũng đã lên đến con số gần nửa tỷ, cụ thể là 478 triệu lượt xem. Theo ghi nhận của Social Blade, chuyên trang thống kê uy tín nhất thế giới hiện tại về các nền tảng mạng xã hội, kênh Youtube của Sang Vlog hiện đứng ở thứ hạng 91 trong top 100 kênh có nhiều người đăng ký nhất tại Việt Nam. Những video trên kênh YouTube của Sang Vlog không quá nổi bật so với mặt bằng chung hiện nay, tuy nhiên lại thu hút người xem nhờ lối nói chuyện gần gũi và dựng video mộc mạc, gần gũi. Nhiều người còn thừa nhận như được quay trở về tuổi thơ mỗi khi xem video tại vùng thôn quê yên bình của chàng Youtuber này. Trên kênh của mình, Sang cũng không ngần ngại chia sẻ cuộc sống đời thường, gia cảnh giản dị, đơn sơ nghèo khó. Thậm chí, trước đây việc quay video cũng được Sang Vlog thực hiện chỉ qua một chiếc điện thoại cũ thay vì trang thiết bị, dàn máy đắt tiền như bao người. Bên cạnh đó, nam YouTuber cũng nhận được sự ủng hộ từ người xem vì hiếu thảo với mẹ của mình. Trong một video đăng tải vào tháng 7/2020, Sang Vlog cũng thừa nhận định hướng làm Youtube để kiếm tiền, đổi đời và giúp mẹ có cuộc sống tốt hơn. Sau một năm, với lượng người xem "khủng", cộng thêm con số follow lên tới hơn 2 triệu người, Youtuber nghèo nhất Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng nể. Cuộc sống của anh chàng Sang Vlog cũng đã có những sự thay đổi đáng kể như sửa được nhà, mua được máy quay, xe mới. Ngoài ra, Sang Vlog cho biết bản thân mình cũng dùng số tiền kiếm được để hỗ trợ, làm từ thiện. Hành động này của anh chàng nhận được những phản hồi tích cực từ cư dân mạng và người hâm mộ. Trước đó, Youtuber nghèo nhất Việt Nam từng suýt mất kênh và bị cơ quan chức năng triệu tập khi đăng tải clip bắt con càng tôm (rồng đất) để chế biến thức ăn mà không hề biết rằng đây là loài động vật khá quý hiếm. May mắn sau đó anh chàng đã vượt qua sóng gió và khẳng định sẽ ''không làm clip trong rừng'', tránh sự việc đáng tiếc xảy ra. Những kỷ lục ấn tượng trên đường đua YouTube Việt | VTC Now

