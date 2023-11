Loài vật có “của quý” lớn nhất thế giới: Nghe tên là giật mình!

Trong thế giới động vật biển, loài hà biển nổi tiếng với " của quý" to gấp nhiều lần so với kích thước cơ thể chúng. Hà biển cũng là một nỗi ám ảnh đối với ngành hàng hải với khả năng bám dính của mình. Hà biển, thuộc cận lớp Cirripedia trong phân ngành Giáp xác, là một loài động vật chân khớp không chân, chủ yếu sống ở vùng nước mặn như vùng thủy triều và nước nông. Với khả năng bám vào các bề mặt như đá, tàu thuyền, hay động vật khác, hà biển được biết đến như "siêu ăn bám". Tuy nhiên, sự kết dính mạnh mẽ của chúng lại là nguyên nhân gây phiền toái cho ngành hàng hải. Ngư dân và ngành hàng hải đều phải đối mặt với vấn đề khi hà biển bám vào các bề mặt kim loại, gây hỏng lớp sơn bảo vệ và gây ăn mòn. Một chiếc tàu bị hà biển bám đầy có thể giảm tới 50% tốc độ di chuyển. Điều này đã thúc đẩy người ta tìm ra cách chế tạo chất kết dính để bảo vệ tàu thuyền khỏi sự tác động của hà biển. Câu chuyện về hà biển còn liên quan đến một địa danh nổi tiếng của Việt Nam - Bãi Cháy. Truyền thuyết kể rằng, để ngăn chúng bám vào thuyền bè, ngư dân đã thực hiện phương pháp đặc biệt - lật úp thuyền và đốt lửa. Bãi biển sau đó rực lên như đang cháy, và từ đó, nơi đây được gọi là Bãi Cháy. Mặc dù hà biển mang lại nhiều phiền toái cho ngành hàng hải, nhưng chúng cũng được đánh giá cao trong ẩm thực. Có những món ăn ngon và dinh dưỡng được chế biến từ hà biển. Đặc biệt, phần "của quý" của hà biển được đánh giá là rất tốt cho sinh lý của đàn ông."Của quý" của hà biển được coi là lớn nhất so với kích thước cơ thể chúng, với tỷ lệ gấp 8-9 lần. Điều này là do hà biển không có vỏ để giao phối và sinh sản hữu tính, đã phát triển một "của quý" có vai trò như một chiếc cần câu, giúp chúng thụ tinh khi chạm đến con cái. Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật xấu xí nhất thế giới khiến nhiều người ám ảnh.

