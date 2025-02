Game di động siêu ảo, “25 trong 1” khiến cộng đồng thích thú

Amusement Arcade Toaplan là tựa game di động mới do TATSUJIN Co., Ltd. phát hành, vừa có mặt trên Android và iOS miễn phí. (Ảnh: advanced-television) Điểm đặc biệt là chỉ cần tải một lần, người chơi sẽ có ngay 25 trò chơi arcade kinh điển như Truxton, Tiger Heli, Flying Shark…(Ảnh: Talk Android)Game thuộc nhiều thể loại như bắn súng, đi cảnh, đua xe, đối kháng, mang lại trải nghiệm hoài niệm và hấp dẫn. (Ảnh: retronews) Người chơi có thể tùy chỉnh khu vui chơi cá nhân bằng cách sắp đặt tủ game, ghế sofa, máy pha chế đồ uống…(Ảnh: Gematsu) Game hỗ trợ điều khiển cảm ứng và joystick Bluetooth, tạo cảm giác như đang chơi trên máy arcade thực tế. (Ảnh: gamek) Các trò chơi đi kèm tùy chỉnh độ khó, số mạng và chế độ "bất tử", giúp game thủ dễ dàng vượt qua thử thách. (Ảnh: gamek) Nếu mua bản đầy đủ, người chơi có thể mở khóa thêm 24 trò chơi, nâng tổng số game lên 49 trò. (Ảnh: Alexreviewstech) Dung lượng game chỉ 600MB, trở thành lựa chọn “quá hời” cho fan của game arcade cổ điển. (Ảnh: Gematsu) Mời quý độc giả xem thêm video: Gameplay ngộ nghĩnh của Wukong GO.

