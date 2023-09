Loại quả được ví như “ngọc vàng Trời ban": Việt Nam ngập tràn!

Quả quýt chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như vitamin C, kali, caroten, chất xơ, magie, kẽm và nhiều chất dinh dưỡng khác. Loại quả ví như "ngọc vàng trời ban" này có hàm lượng dinh dưỡng cao, bao gồm vitamin C, chất xơ, và nhiều loại khoáng chất quan trọng. Vitamin C trong quýt giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn và virus.Quả quýt chứa chất chống oxy hóa có thể bảo vệ trước các triệu chứng rối loạn não mạn tính như tâm thần phân liệt, bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson. Vitamin C giúp giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim, điều chỉnh huyết áp, và cải thiện chức năng mạch máu. Nó cũng ổn định lượng cholesterol LDL có hại trong máu. Quýt chứa chất xơ không hòa tan, giúp tạo cảm giác no và kiểm soát thèm ăn, có thể giúp trong quá trình giảm cân. Nhớ rằng không chỉ thịt quýt mà cả xơ quýt, vỏ quýt, hạt quýt, và lá quýt đều chứa nhiều dưỡng chất quý báu cho sức khỏe. Việc thường xuyên ăn quýt có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đối với cơ thể. Mời quý độc giả xem thêm video: Loại quả nhiều mắt có giá hơn 300 triệu một quả có gì đặc biệt?

