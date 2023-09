5 loại quả kịch độc, ăn vào chết như chơi ở Việt Nam

Cà độc dược (Datura metel) là một cây dại mọc tại nhiều vùng miền của Việt Nam. Trong Đông y, quả cà độc dược là một vị thuốc. Tuy vậy, với độc tính cao, nó chỉ được dùng theo hướng dẫn của bác sĩ. Ảnh: Flora of Bangladesh. Khi bị ngộ độc cà độc dược, nạn nhân có hiện tượng giãn đồng tử, mờ mắt, tim đập nhanh, giãn phế quản, môi miệng khô, khô cổ đến mức không nuốt và không nói được. Chất độc tác động vào hệ thần kinh trung ương, có thể gây hôn mê và tử vong. Ảnh: Wikimedia Commons. Cam thảo dây (Abrus precatorius) là loài cây thuộc họ Đậu, có lá như lá me, quả giống quả đậu nhưng bên trong mang những hạt có màu đỏ - đen rất đẹp, dễ thu hút trẻ con. Ảnh: Center for Aquatic and Invasive Plants / IFAS. Tuy vậy, những hạt này có chứa chất abrin là độc tố rất mạnh, có thể gây chết người dù chỉ nhai vài hạt. Ảnh: Know Your Bhārat.Quả mã tiền (Strychnos nux-vomica) có hình dáng rất giống quả cam, được biết đến như một thứ độc dược cực mạnh. Ảnh: India Biodiversity Portal. Hạt của quả mã tiền chứa nhiều chất alcaloid, nếu ăn nhầm sẽ bị co quắp toàn thân và tê liệt cơ hô hấp gây ngạt thở dẫn đến tử vong. Do độc tính của mình, mã tiền được sử dụng như một loại thuốc diệt chuột. Ảnh: Biogeodb.stri.si.edu. Cây móc gai hay móc hùm (thuộc nhiều phân loài khác nhau như Capparis versicolor, Capparis tomentosa, Capparis moonnii...) quả có màu đỏ tươi khi chín, trông khá hấp dẫn. Ảnh: Trade Winds Fruit. Ruột quả có một lớp cơm nhầy bao bọc. Đây là nơi chứa chất glycosid có thể gây ức chế thần kinh trung ương dẫn đến tử vong nếu ăn phải. Ảnh: Flora of Sri Lanka. Có quả rất bắt mắt, cây thầu dầu (Ricinus communis) được trồng nhiều để làm cảnh cũng như lấy dầu từ hạt. Tuy vậy, hạt của chúng cũng chứa ricin - một độc tố mạnh. Ảnh: The Spruce. Theo các nhà khoa học, lượng độc tố từ 5 - 6 hạt thầu dầu có thể khiến một trẻ nhỏ tử vong, 9 - 10 hạt đủ làm chết một người lớn. Ảnh: Britannica. Mời quý độc giả xem video: Quả phật thủ có ăn được không? | VTV TSTC.

Cà độc dược (Datura metel) là một cây dại mọc tại nhiều vùng miền của Việt Nam. Trong Đông y, quả cà độc dược là một vị thuốc. Tuy vậy, với độc tính cao, nó chỉ được dùng theo hướng dẫn của bác sĩ. Ảnh: Flora of Bangladesh. Khi bị ngộ độc cà độc dược, nạn nhân có hiện tượng giãn đồng tử, mờ mắt, tim đập nhanh, giãn phế quản, môi miệng khô, khô cổ đến mức không nuốt và không nói được. Chất độc tác động vào hệ thần kinh trung ương, có thể gây hôn mê và tử vong. Ảnh: Wikimedia Commons. Cam thảo dây (Abrus precatorius) là loài cây thuộc họ Đậu, có lá như lá me, quả giống quả đậu nhưng bên trong mang những hạt có màu đỏ - đen rất đẹp, dễ thu hút trẻ con. Ảnh: Center for Aquatic and Invasive Plants / IFAS. Tuy vậy, những hạt này có chứa chất abrin là độc tố rất mạnh, có thể gây chết người dù chỉ nhai vài hạt. Ảnh: Know Your Bhārat. Quả mã tiền (Strychnos nux-vomica) có hình dáng rất giống quả cam, được biết đến như một thứ độc dược cực mạnh. Ảnh: India Biodiversity Portal. Hạt của quả mã tiền chứa nhiều chất alcaloid, nếu ăn nhầm sẽ bị co quắp toàn thân và tê liệt cơ hô hấp gây ngạt thở dẫn đến tử vong. Do độc tính của mình, mã tiền được sử dụng như một loại thuốc diệt chuột. Ảnh: Biogeodb.stri.si.edu. Cây móc gai hay móc hùm (thuộc nhiều phân loài khác nhau như Capparis versicolor, Capparis tomentosa, Capparis moonnii...) quả có màu đỏ tươi khi chín, trông khá hấp dẫn. Ảnh: Trade Winds Fruit. Ruột quả có một lớp cơm nhầy bao bọc. Đây là nơi chứa chất glycosid có thể gây ức chế thần kinh trung ương dẫn đến tử vong nếu ăn phải. Ảnh: Flora of Sri Lanka. Có quả rất bắt mắt, cây thầu dầu (Ricinus communis) được trồng nhiều để làm cảnh cũng như lấy dầu từ hạt. Tuy vậy, hạt của chúng cũng chứa ricin - một độc tố mạnh. Ảnh: The Spruce. Theo các nhà khoa học, lượng độc tố từ 5 - 6 hạt thầu dầu có thể khiến một trẻ nhỏ tử vong, 9 - 10 hạt đủ làm chết một người lớn. Ảnh: Britannica. Mời quý độc giả xem video: Quả phật thủ có ăn được không? | VTV TSTC.