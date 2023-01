Loài mèo sát thủ có vẻ ngoài cực dễ thương ở châu Phi

Chỉ sinh sống ở châu Phi, mèo chân đen (Felis nigripes) được coi là một trong những loài mèo hoang dã dễ thương bậc nhất thế giới. Ảnh: World Atlas. Loài mèo này được ghi nhận ở các quốc gia phía Nam châu Phi, gồm Nam Phi, Namibia, Botswana. Môi trường sống thích hợp của chúng là các xavan khô và trống trải, đồng cỏ và một số khu vực bán hoang mạc. Ảnh: BioPills. Mèo chân đen có kích thước bằng khoảng 2/3 mèo nhà và là một trong những loài mèo nhỏ nhất còn tồn tại. Con đực trưởng thành cân nặng trung bình 1,9 kg, trong khi con cái là 1,3 kilôgam. Ảnh: Cat Conservation Trust. Màu sắc của bộ lông của chúng khác nhau tùy theo cá thể, từ màu nâu vàng đến ngăm ngăm đen, điểm xuyết những đốm nâu hay đen trộn lẫn với nhau thành các vòng ở chân, cổ và đuôi. Ảnh: Midland Daily News. Phần dưới của chân và phần bàn chân của loài mèo này có màu đen, đó là lý do tại sao chúng mang cái tên "mèo chân đen". Ảnh: Namahari Land. Đôi mắt lớn cùng khuôn mặt tròn trịa khiến mèo chân đen có vẻ ngoài "đốn tim" những người yêu mèo. Dù vậy, chúng là những sát thủ máu lạnh thực thụ trong môi trường hoang dã. Ảnh: International Society For Endangered Cats. Những con mèo nhỏ này chủ yếu săn các loài thú gặm nhấm hay các loài chim nhỏ, nhưng cũng có thể tấn công cả những con mồi lớn hơn mình như chim ô tác hay thỏ đất mũi. Ảnh: Encyclopedia of Life. Do cơ thể bè bè và chiếc đuôi ngắn, mèo chân đen leo trèo trên cây cối khá kém. Bù lại, chúng có khả năng đào hang khá điêu luyện so với các loài mèo khác. Ảnh: Wikimedia. Mèo chân đen cái trưởng thành sinh dục vào khoảng 8-12 tháng tuổi. Thời gian mang thai kéo dài chừng 63 đến 68 ngày. Một lứa đẻ thường gồm hai con, nhưng có thể là một hoặc lên tới bốn con non. Ảnh: NBC Los Angeles. Mèo con tự đi được khi vài tuần tuổi, bắt đầu ăn thức ăn cứng vào lúc một tháng tuổi và cai sữa vào lúc hai tháng tuổi. Khi được 5 tháng tuổi thì chúng đã có thể tự lập. Tuổi thọ của một con mèo chân đen đạt đến 10 năm trong điều kiện nuôi nhốt. Ảnh: ZooBorns. Hiện nay có hai phân loài mèo chân đenđược công nhận, gồm phân loài Felis nigripes nigripes phân bố ở Botswana, Namibia và phía Bắc của Nam Phi; phân loài Felis nigripes thomasi phân bố ở phía Đông của Nam Phi. Ảnh: Cute Animals. Dù được bảo vệ bởi luật pháp trong phần lớn khu vực phân bố, ngày nay mèo chân đen vẫn phải đối diện với nhiều mối đe dọa từ hoạt động của con người. Chúng được xếp vào diện Sắp nguy cấp trong Sách Đỏ UICN. Ảnh: Wallpaper Cave. Mời quý độc giả xem video: Ý nghĩa những phong tục ngày Tết Việt | VTC1.

