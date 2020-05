Loài giun lửa mới xuất hiện ở biển Vũng Tàu nguy hiểm cỡ nào?

Nhiều ngày nay, người dân tắm biển ở Vũng Tàu thấy xuất hiện một loài sâu lạ dài khoảng 5-7cm, người có nhiều lông, chẳng may chạm vào sẽ rất ngứa. Sâu xuất hiện dày đặc trên các bãi cát, một số bơi lơ lửng, hoặc chui xuống cát, dạt vào bờ kéo dài nhiều km ở biển Bãi Sau. Sự việc xảy ra khiến nhiều người sợ hãi không dám xuống tắm biển. Ảnh: VNE Theo các chuyên gia động vật học, đây là loài giun lửa, hay có tên khoa học là Chloeia parva, thuộc nhóm Amphinomidae. Chúng còn thường biết đến với cái tên "giun lửa biển", "giun biển" hoặc "sâu róm biển". Loài giun lửa biển này phân bố chủ yếu ở vùng biển Ấn Độ - Tây Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Với ngoại hình nhỏ bé, đầy lông chúng dễ dàng sống và ngụy trang trong vùng triều đáy bùn, cát hay rạn san hô. Thức ăn chủ yếu của loài sâu lạ này là thịt, vì vậy chúng chủ động săn các loài động vật không có khả năng di chuyển hay di chuyển chậm như san hô, bọt biển, ốc, ngao... Đặc điểm nổi bật của nhóm giun này là lớp lông tơ canxi phủ mặt ngoài cơ thể rất giòn. Hai bên thân nhiều tơ có các chân phụ kiểu "chân bên" gồm các thùy bụng, thùy lưng và thùy giữa và xúc tu để chúng dễ dàng bơi dưới nước. Cơ thể của giun lửa có chứa một lượng độc tố nhất định, cực kỳ nguy hiểm nếu chẳng may chạm phải. "Khi tiếp xúc với chúng, những chiếc lông tơ có vai trò như chiếc kim độc sẽ cắm vào phần thịt và giải phóng độc tố, gây đau nhức và ngứa rất khó chịu", tiến sĩ Trần Mạnh Hà - Phòng Sinh thái Tài nguyên Động vật biển, Viện Tài nguyên Môi trường Biển cho biết. Trong trường hợp chẳng may tiếp xúc với giun lửa biển độc, để giảm mức độ tổn thương có thể sử dụng băng dính phủ lên phần da bị đốt rồi gỡ ra, khi đó lông tơ của giun cũng sẽ bị kéo theo. Sau đó rửa bằng nước muối và hạn chế gãi. Sở dĩ gần đây giun lửa biển xuất hiện nhiều là do hiện tại chính là thời điểm sinh sản của loài vật này. Thời điểm này của những năm trước, giun biển cũng đã xuất hiện và khiến nhiều du khách bị dị ứng. Trước đó, vào giữa tháng 3/2019, hiện tượng hàng chục hecta ngao giống ven biển Kim Sơn (Ninh Bình) bị giun lửa ăn và được các nhà khoa học nhận định là "chưa từng có tiền lệ". Sâu Biển Nỗi Khiếp Sợ Của Du Khách Vũng Tàu. Nguồn: Youtube

Nhiều ngày nay, người dân tắm biển ở Vũng Tàu thấy xuất hiện một loài sâu lạ dài khoảng 5-7cm, người có nhiều lông, chẳng may chạm vào sẽ rất ngứa. Sâu xuất hiện dày đặc trên các bãi cát, một số bơi lơ lửng, hoặc chui xuống cát, dạt vào bờ kéo dài nhiều km ở biển Bãi Sau. Sự việc xảy ra khiến nhiều người sợ hãi không dám xuống tắm biển. Ảnh: VNE Theo các chuyên gia động vật học, đây là loài giun lửa, hay có tên khoa học là Chloeia parva, thuộc nhóm Amphinomidae. Chúng còn thường biết đến với cái tên "giun lửa biển", "giun biển" hoặc "sâu róm biển". Loài giun lửa biển này phân bố chủ yếu ở vùng biển Ấn Độ - Tây Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Với ngoại hình nhỏ bé, đầy lông chúng dễ dàng sống và ngụy trang trong vùng triều đáy bùn, cát hay rạn san hô. Thức ăn chủ yếu của loài sâu lạ này là thịt, vì vậy chúng chủ động săn các loài động vật không có khả năng di chuyển hay di chuyển chậm như san hô, bọt biển, ốc, ngao... Đặc điểm nổi bật của nhóm giun này là lớp lông tơ canxi phủ mặt ngoài cơ thể rất giòn. Hai bên thân nhiều tơ có các chân phụ kiểu "chân bên" gồm các thùy bụng, thùy lưng và thùy giữa và xúc tu để chúng dễ dàng bơi dưới nước. Cơ thể của giun lửa có chứa một lượng độc tố nhất định, cực kỳ nguy hiểm nếu chẳng may chạm phải. "Khi tiếp xúc với chúng, những chiếc lông tơ có vai trò như chiếc kim độc sẽ cắm vào phần thịt và giải phóng độc tố, gây đau nhức và ngứa rất khó chịu", tiến sĩ Trần Mạnh Hà - Phòng Sinh thái Tài nguyên Động vật biển, Viện Tài nguyên Môi trường Biển cho biết. Trong trường hợp chẳng may tiếp xúc với giun lửa biển độc , để giảm mức độ tổn thương có thể sử dụng băng dính phủ lên phần da bị đốt rồi gỡ ra, khi đó lông tơ của giun cũng sẽ bị kéo theo. Sau đó rửa bằng nước muối và hạn chế gãi. Sở dĩ gần đây giun lửa biển xuất hiện nhiều là do hiện tại chính là thời điểm sinh sản của loài vật này. Thời điểm này của những năm trước, giun biển cũng đã xuất hiện và khiến nhiều du khách bị dị ứng. Trước đó, vào giữa tháng 3/2019, hiện tượng hàng chục hecta ngao giống ven biển Kim Sơn (Ninh Bình) bị giun lửa ăn và được các nhà khoa học nhận định là "chưa từng có tiền lệ". Sâu Biển Nỗi Khiếp Sợ Của Du Khách Vũng Tàu. Nguồn: Youtube