Loài động vật kỳ dị phát hiện ở Việt Nam: Ngoại hình cực ám ảnh!

Năm 2008, một loài dơi kỳ lạ được phát hiện tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, Kon Tum, Việt Nam. Ban đầu, nó bị nhầm lẫn với các loài dơi khác. Tuy nhiên, một nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Vũ Đình Thống của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam dẫn đầu đã nghiên cứu và phát hiện rằng đây là một loài dơi hoàn toàn mới. Loài động vật kỳ dị này đã được đặt tên là dơi nếp mũi H. griffini, theo tên cố giáo sư Donald Redfield Griffin. Sự phát hiện này đã nâng tổng số loài dơi thuộc chi Hipposideros lên con số 70. Dơi nếp mũi H. griffini có một ngoại hình kỳ lạ với những phần lồi hình phiến lá trên mũi, giúp chúng sử dụng âm thanh để định vị. Gương mặt của loài dơi này gây ám ảnh khi nhìn cận. So với các loài dơi khác thuộc cùng chi, dơi nếp mũi H. griffini có kích thước cơ thể nhỏ hơn. Tần số âm thanh siêu âm của chúng cũng khác biệt so với các loài khác. Nhiều khả năng dơi nếp mũi H. griffini còn sống ở nhiều vùng khác ở Việt Nam. Sự phát hiện này cho thấy Việt Nam có tiềm năng là nơi sống của nhiều loài dơi đa dạng khác chưa được khám phá. Mời quý độc giả xem thêm video: Chùm ảnh siêu đáng yêu về khoảnh khắc mới chào đời của động vật.

