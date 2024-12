Loài côn trùng bị căm ghét nhất quả đất sở hữu thứ khó tin

1. Gián đã tồn tại hơn 300 triệu năm. Gián là một trong những loài côn trùng cổ xưa nhất, xuất hiện từ kỷ Than Đá, lâu trước cả thời đại của khủng long. Ảnh: Pinterest. 2. Gián có thể sống nhiều tuần không cần đầu. Gián không cần đầu để tồn tại trong thời gian dài vì chúng thở qua các lỗ trên cơ thể và không phụ thuộc vào miệng hoặc mũi để lấy oxy. Tuy nhiên, chúng sẽ chết vì không thể uống nước. Ảnh: Pinterest. 3. Chúng có thể nhịn ăn và nhịn uống cực lâu. Gián có thể sống một tháng không cần thức ăn và một tuần không cần nước, nhờ khả năng dự trữ năng lượng và nước trong cơ thể. Ảnh: Pinterest. 4. Gián là "vận động viên siêu hạng". Gián có thể chạy với tốc độ lên đến 5 km/h, tốc độ siêu nhanh nếu so về kích thước cơ thể. Chúng có khả năng luồn lách qua khe hẹp chỉ dày bằng 1/4 chiều cao cơ thể nhờ cấu trúc cơ thể linh hoạt. Ảnh: Pinterest. 5. Gián có thể "lặn" dưới nước. Gián có khả năng nhịn thở trong 40 phút và sống sót dưới nước, cho phép chúng lẩn trốn trong các ống cống và môi trường ẩm ướt. Ảnh: Pinterest. 6. Gián có hàng ngàn "mắt nhỏ" trong một mắt. Loài gián có mắt kép với hàng ngàn thấu kính nhỏ, cho phép chúng nhìn thấy mọi hướng cùng lúc và phản ứng rất nhanh với các mối đe dọa. Ảnh: Pinterest. 7. Khả năng sinh sản đáng kinh ngạc. Một con gián cái có thể đẻ 300 - 400 trứng với tỉ lệ sống sót cao trong suốt đời. Trứng được bảo vệ trong túi bọc cứng gọi là ootheca, giúp chúng an toàn trước kẻ thù và môi trường khắc nghiệt. Ảnh: Pinterest. 8. Gián "làm sạch" chính mình thường xuyên. Mặc dù bị coi là sinh vật bẩn thỉu, gián rất chăm chỉ làm sạch râu và cơ thể để duy trì độ nhạy cảm của các giác quan, giúp chúng tìm thức ăn và phát hiện nguy hiểm. Ảnh: Pinterest. 9. Gián có thể sống sót sau khi nhiễm phóng xạ. Gián không hoàn toàn miễn nhiễm với phóng xạ, nhưng chúng chịu được mức phóng xạ cao gấp 10-15 lần con người nhờ tốc độ phân chia tế bào chậm. Ảnh: Pinterest. 10. Gián đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Trong tự nhiên, gián giúp phân hủy chất thải hữu cơ như lá cây và xác động vật, góp phần tái chế chất dinh dưỡng vào đất. Chúng cũng là nguồn thức ăn cho nhiều loài động vật như chim, thằn lằn, và nhện. Ảnh: Pinterest. 11. Một số loài gián phát sáng. Loài gián phát sáng Lucihormetica luckae ở Nam Mỹ có khả năng phát quang sinh học, có thể để thu hút bạn tình hoặc cảnh báo kẻ thù. Ảnh: Pinterest. 12. Không phải tất cả gián đều là "gián nhà". Trong số hơn 4.600 loài gián trên thế giới, chỉ có khoảng 30 loài sống trong nhà và được coi là loài gây hại. Phần lớn gián sống ngoài tự nhiên và không tiếp xúc với con người. Ảnh: Pinterest. 13. Gián biết học và ghi nhớ. Các thí nghiệm đã cho thấy gián có khả năng học tập qua điều kiện hóa (như phản xạ Pavlov). Chúng có thể nhớ đường đi và vị trí nguồn thức ăn. Ảnh: Pinterest. 14. Một số loài gián là "thú cưng". Gián Madagascar (Madagascar hissing cockroach) là loài gián lớn, không cánh, và không gây hại, được nuôi làm thú cưng ở một số nơi vì vẻ ngoài độc đáo và khả năng tạo ra âm thanh như tiếng huýt gió. Ảnh: Pinterest. 15. Gián được nghiên cứu để chế tạo robot. Kỹ năng di chuyển, sống sót, và luồn lách của gián đã truyền cảm hứng cho các nhà khoa học chế tạo robot cứu hộ dùng trong các thảm họa thiên tai, để tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát. Ảnh: Pinterest.

1. Gián đã tồn tại hơn 300 triệu năm. Gián là một trong những loài côn trùng cổ xưa nhất, xuất hiện từ kỷ Than Đá, lâu trước cả thời đại của khủng long. Ảnh: Pinterest. 2. Gián có thể sống nhiều tuần không cần đầu. Gián không cần đầu để tồn tại trong thời gian dài vì chúng thở qua các lỗ trên cơ thể và không phụ thuộc vào miệng hoặc mũi để lấy oxy. Tuy nhiên, chúng sẽ chết vì không thể uống nước. Ảnh: Pinterest. 3. Chúng có thể nhịn ăn và nhịn uống cực lâu. Gián có thể sống một tháng không cần thức ăn và một tuần không cần nước, nhờ khả năng dự trữ năng lượng và nước trong cơ thể. Ảnh: Pinterest. 4. Gián là "vận động viên siêu hạng". Gián có thể chạy với tốc độ lên đến 5 km/h, tốc độ siêu nhanh nếu so về kích thước cơ thể. Chúng có khả năng luồn lách qua khe hẹp chỉ dày bằng 1/4 chiều cao cơ thể nhờ cấu trúc cơ thể linh hoạt. Ảnh: Pinterest. 5. Gián có thể "lặn" dưới nước. Gián có khả năng nhịn thở trong 40 phút và sống sót dưới nước, cho phép chúng lẩn trốn trong các ống cống và môi trường ẩm ướt. Ảnh: Pinterest. 6. Gián có hàng ngàn "mắt nhỏ" trong một mắt. Loài gián có mắt kép với hàng ngàn thấu kính nhỏ, cho phép chúng nhìn thấy mọi hướng cùng lúc và phản ứng rất nhanh với các mối đe dọa. Ảnh: Pinterest. 7. Khả năng sinh sản đáng kinh ngạc. Một con gián cái có thể đẻ 300 - 400 trứng với tỉ lệ sống sót cao trong suốt đời. Trứng được bảo vệ trong túi bọc cứng gọi là ootheca, giúp chúng an toàn trước kẻ thù và môi trường khắc nghiệt. Ảnh: Pinterest. 8. Gián "làm sạch" chính mình thường xuyên. Mặc dù bị coi là sinh vật bẩn thỉu, gián rất chăm chỉ làm sạch râu và cơ thể để duy trì độ nhạy cảm của các giác quan, giúp chúng tìm thức ăn và phát hiện nguy hiểm. Ảnh: Pinterest. 9. Gián có thể sống sót sau khi nhiễm phóng xạ. Gián không hoàn toàn miễn nhiễm với phóng xạ, nhưng chúng chịu được mức phóng xạ cao gấp 10-15 lần con người nhờ tốc độ phân chia tế bào chậm. Ảnh: Pinterest. 10. Gián đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Trong tự nhiên, gián giúp phân hủy chất thải hữu cơ như lá cây và xác động vật, góp phần tái chế chất dinh dưỡng vào đất. Chúng cũng là nguồn thức ăn cho nhiều loài động vật như chim, thằn lằn, và nhện. Ảnh: Pinterest. 11. Một số loài gián phát sáng. Loài gián phát sáng Lucihormetica luckae ở Nam Mỹ có khả năng phát quang sinh học, có thể để thu hút bạn tình hoặc cảnh báo kẻ thù. Ảnh: Pinterest. 12. Không phải tất cả gián đều là "gián nhà". Trong số hơn 4.600 loài gián trên thế giới, chỉ có khoảng 30 loài sống trong nhà và được coi là loài gây hại. Phần lớn gián sống ngoài tự nhiên và không tiếp xúc với con người. Ảnh: Pinterest. 13. Gián biết học và ghi nhớ. Các thí nghiệm đã cho thấy gián có khả năng học tập qua điều kiện hóa (như phản xạ Pavlov). Chúng có thể nhớ đường đi và vị trí nguồn thức ăn. Ảnh: Pinterest. 14. Một số loài gián là "thú cưng". Gián Madagascar (Madagascar hissing cockroach) là loài gián lớn, không cánh, và không gây hại, được nuôi làm thú cưng ở một số nơi vì vẻ ngoài độc đáo và khả năng tạo ra âm thanh như tiếng huýt gió. Ảnh: Pinterest. 15. Gián được nghiên cứu để chế tạo robot. Kỹ năng di chuyển, sống sót, và luồn lách của gián đã truyền cảm hứng cho các nhà khoa học chế tạo robot cứu hộ dùng trong các thảm họa thiên tai, để tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát. Ảnh: Pinterest.