Loài chim ngốc nhất hành tinh, giờ phút sinh tử thì 'mất trí nhớ'

Kakapo, hay còn gọi là vẹt cú, là một loài chim đặc hữu của New Zealand, nổi bật với nhiều đặc điểm độc đáo và tình trạng bảo tồn cực kỳ nguy cấp. Kakapo (danh pháp khoa học: Strigops habroptilus) là loài vẹt lớn nhất thế giới, với chiều dài trung bình khoảng 60 cm và cân nặng lên tới 2 kg.(Ảnh: WIRED) Điều đặc biệt là chúng không biết bay, thay vào đó, chúng sử dụng đôi chân mạnh mẽ để di chuyển và leo trèo. Bộ lông màu xanh lục sáng giúp chúng dễ dàng ngụy trang trong môi trường rừng rậm.(Ảnh: Reddit) Tuy nhiên, khi gặp nguy hiểm trên cây, Kakapo thường "quên" rằng mình không thể bay, cố vỗ cánh và kết quả là chúng rơi xuống, dẫn đến chấn thương hoặc thậm chí tử vong. Hành vi này khiến nhiều người coi Kakapo là loài chim ngốc nghếch nhất.(Ảnh: New Zealand Birds Online) Kakapo là loài chim sống về đêm, thường hoạt động vào ban đêm để tránh các loài săn mồi. Chúng có tuổi thọ cao, trung bình khoảng 90 năm. Kakapo có chế độ ăn chay, chủ yếu là các loại quả và hạt cây, đặc biệt là quả của cây Rimu.(Ảnh: OneKindPlanet) Một đặc điểm sinh sản đáng chú ý của Kakapo là chúng có chế độ đa thê. Con đực sẽ tạo ra những âm thanh đặc trưng để thu hút con cái từ xa. Tuy nhiên, quá trình sinh sản của chúng rất chậm, mỗi con cái chỉ đẻ một lứa trong vài năm. (Ảnh: New Scientist) Kakapo hiện đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao. Sự xuất hiện của con người và các loài săn mồi ngoại lai như mèo, chuột đã làm giảm mạnh số lượng Kakapo. Tính đến tháng 6 năm 2016, chỉ còn khoảng 154 cá thể Kakapo còn sống. (Ảnh: PBS) Những nỗ lực bảo tồn đã được thực hiện từ những năm 1890, nhưng chỉ đến những năm 1980 mới bắt đầu có hiệu quả. Hiện nay, các cá thể Kakapo sống sót được bảo vệ trên các đảo không có loài săn mồi như Codfish, Anchor và Little Barrier. (Ảnh: NZ Herald) Kakapo không chỉ là một loài chim độc đáo với nhiều đặc điểm sinh học thú vị mà còn là biểu tượng của sự đa dạng sinh học cần được bảo vệ. Những nỗ lực bảo tồn đang tiếp tục để đảm bảo loài vẹt cú này không bị tuyệt chủng, giữ lại một phần quan trọng của hệ sinh thái New Zealand.(Ảnh: RNZ) Mời quý độc giả xem thêm video: Chung thủy quá mức, loài chim đối diện với nguy cơ tuyệt chủng.

