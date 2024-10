Loài chim hiếm nhất hành tinh, chuyên giẫm chết rắn độc để ăn thịt

Diều ăn rắn (Sagittarius serpentarius) là một loài chim săn mồi đặc biệt, nổi tiếng với khả năng săn bắt rắn. Loài chim này không chỉ có ngoại hình ấn tượng mà còn có những tập tính săn mồi độc đáo, khiến nó trở thành một trong những loài chim thú vị nhất của châu Phi. (Ảnh: Our Wild World) Diều ăn rắn là loài chim duy nhất trong họ Sagittariidae. Chúng có chiều cao lên tới 1,3 mét và sải cánh dài từ 200 đến 225 cm. Với đôi chân dài và mạnh mẽ, chúng có thể di chuyển nhanh chóng trên mặt đất, giúp chúng dễ dàng săn bắt con mồi. Bộ lông của chúng có màu xám và trắng, với phần lông đùi, cánh và đuôi có màu đen.(Ảnh: eBird) Loài chim này là đặc hữu của châu Phi, thường được tìm thấy trên các đồng cỏ và xavan thưa cây cối trong khu vực hạ Sahara. Chúng thích sinh sống tại các khu vực thoáng đãng hơn là rừng rậm, và thường nghỉ ngơi trên các cành cây vào ban đêm.(Ảnh: JungleDragon) Diều ăn rắn săn bắt con mồi chủ yếu trên mặt đất. Chúng thường đi săn theo từng cặp, săn bắt các loài côn trùng, thú nhỏ, thằn lằn, chim non, trứng chim và đặc biệt là rắn. Với đôi chân dài, chúng có thể quan sát con mồi từ xa và nhanh chóng rượt đuổi, dùng chân hoặc mỏ để tấn công con mồi cho đến khi nó choáng váng hoặc bất tỉnh.(Ảnh: Flickr) Chim thư ký có thể hạ gục bất kỳ con rắn độc nào, cảnh bắt rắn rất ấn tượng khi chúng dùng móng chân chắc khỏe và đôi cánh lớn để tự bảo vệ. (Ảnh: iStock) Loài này cũng nổi tiếng chung thủy, một vợ một chồng suốt đời, nhưng thường sống riêng rẽ. Vào mùa sinh sản, chúng trở nên hung dữ, bảo vệ lãnh thổ của mình quyết liệt. Tổ của chúng được làm từ cành cây, chứa từ 2-3 trứng và thường khó phát hiện.(Ảnh: BBC) Hiện tại, chim diều ăn rắn được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp vào loại có nguy cơ tuyệt chủng do mất môi trường sống và sự can thiệp của con người. (Ảnh: Visit West) Việc bảo tồn loài chim này rất quan trọng, vì chúng là một sinh vật hấp dẫn và có giá trị đáng kể trong hệ sinh thái.(Ảnh: Wikipedia) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.

