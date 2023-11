Loài cá quý chỉ có ở Hoàng Liên Sơn: Được ví như “nhân sâm nước"!

Cá đắng, một loài cá đặc biệt chỉ có ở Hoàng Liên Sơn, dãy núi được mệnh danh là "nóc nhà Đông Dương", đã trở thành một biểu tượng văn hóa và thực phẩm quý hiếm. Với kích thước nhỏ, thân màu đen bóng, bụng trắng, vây xen lẫn sọc đỏ, cá đắng được người dân địa phương ví "như vàng" và "quý như nhân sâm". Hoàng Liên Sơn với chiều dài khoảng 180 km, là nguồn cảm hứng không ngừng cho những người muốn khám phá vẻ đẹp tự nhiên và những bí mật ẩn sau dãy núi này. Cá đắng là một loài cá bản địa của khu vực này. Chúng sống ở độ cao trên 2.000m, nơi có nước lạnh quanh năm. Đặc biệt, chúng thường được tìm thấy ở suối Sàng Mà Pho, xã Sin Súi Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, cũng như ở hai con suối khác là Hoàng Chù Van và Chảng Phàng. Cách độc đáo để bắt cá đắng tại Hoàng Liên Sơn đã trở thành một nghệ thuật. Theo đó, người dân địa phương sử dụng kỹ thuật "chuốc say" bằng cách tạo ra một tình huống để cá đắng trôi ra khỏi hang đá và nổi lên trên mặt nước. Điều này giúp họ dễ dàng tóm bắt những con cá đắng quý hiếm này. Sở dĩ cá đắng được coi là "nhân sâm nước" của dãy núi Hoàng Liên Sơn là bởi thịt của chúng có vị đắng, có tác dụng bổ khí huyết, tráng dương, thanh nhiệt và còn được xem như một loại thuốc đại bổ. Tuy nhiên, loài cá đắng đang đối mặt với tình trạng suy giảm nghiêm trọng do sự săn bắt quá mức và thay đổi dòng chảy của các con suối. Việc bảo tồn và bảo vệ loài cá này trở thành một nhiệm vụ cấp bách. Hi vọng trong tương lai, người dân địa phương sẽ có ý thức hơn về việc bảo tồn và giữ gìn cá đắng Hoàng Liên Sơn, giúp chúng không rơi vào tình trạng nguy cấp. Mời quý độc giả xem thêm video: Các loài “dị thú” được phát hiện ở Việt Nam gây ám ảnh.

Cá đắng, một loài cá đặc biệt chỉ có ở Hoàng Liên Sơn, dãy núi được mệnh danh là "nóc nhà Đông Dương", đã trở thành một biểu tượng văn hóa và thực phẩm quý hiếm. Với kích thước nhỏ, thân màu đen bóng, bụng trắng, vây xen lẫn sọc đỏ, cá đắng được người dân địa phương ví "như vàng" và "quý như nhân sâm". Hoàng Liên Sơn với chiều dài khoảng 180 km, là nguồn cảm hứng không ngừng cho những người muốn khám phá vẻ đẹp tự nhiên và những bí mật ẩn sau dãy núi này. Cá đắng là một loài cá bản địa của khu vực này. Chúng sống ở độ cao trên 2.000m, nơi có nước lạnh quanh năm. Đặc biệt, chúng thường được tìm thấy ở suối Sàng Mà Pho, xã Sin Súi Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, cũng như ở hai con suối khác là Hoàng Chù Van và Chảng Phàng. Cách độc đáo để bắt cá đắng tại Hoàng Liên Sơn đã trở thành một nghệ thuật. Theo đó, người dân địa phương sử dụng kỹ thuật "chuốc say" bằng cách tạo ra một tình huống để cá đắng trôi ra khỏi hang đá và nổi lên trên mặt nước. Điều này giúp họ dễ dàng tóm bắt những con cá đắng quý hiếm này. Sở dĩ cá đắng được coi là "nhân sâm nước" của dãy núi Hoàng Liên Sơn là bởi thịt của chúng có vị đắng, có tác dụng bổ khí huyết, tráng dương, thanh nhiệt và còn được xem như một loại thuốc đại bổ. Tuy nhiên, loài cá đắng đang đối mặt với tình trạng suy giảm nghiêm trọng do sự săn bắt quá mức và thay đổi dòng chảy của các con suối. Việc bảo tồn và bảo vệ loài cá này trở thành một nhiệm vụ cấp bách. Hi vọng trong tương lai, người dân địa phương sẽ có ý thức hơn về việc bảo tồn và giữ gìn cá đắng Hoàng Liên Sơn , giúp chúng không rơi vào tình trạng nguy cấp. Mời quý độc giả xem thêm video: Các loài “dị thú” được phát hiện ở Việt Nam gây ám ảnh.