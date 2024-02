Loài cá bất ngờ hiện hình sau 15 năm tuyệt tích

Houting, hay còn được biết đến với tên gọi Latin là Coregonus oxyrinchus, sống tại cửa sông Biển Bắc, vùng biển cổ ở châu Âu. Loài cá này đã được xếp vào danh sách tuyệt chủng từ năm 2008 và nằm trong danh sách đỏ các loài bị đe dọa của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Trong thế kỷ 20, khi nghề cá và môi trường thay đổi, sự xuất hiện ít ỏi của Houting đã khiến nhiều người tin rằng loài cá này đã tuyệt chủng. Tuy nhiên, sau 15 năm, các nhà khoa học đã chứng minh rằng thông tin này là sai lầm. Nhóm nghiên cứu từ Đại học Amsterdam và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London đã trích xuất DNA từ các mẫu cá Houting được bảo tồn trong bảo tàng, mẫu cá này có niên đại lên đến 250 năm tuổi. Sau đó, họ so sánh DNA với các loài cá khác, trong đó có cá trắng châu Âu (Coregonus lavarretus). Kết quả cho thấy không có sự khác biệt đáng kể giữa DNA của Houting và các loài cá hiện đang tồn tại, đặc biệt là cá trắng châu Âu. Các nhà khoa học kết luận rằng Houting không phải đã tuyệt chủng và thuộc cùng một nhóm với cá trắng châu Âu. Tác giả của nghiên cứu, Rob Kroes, lý giải rằng sự nhầm lẫn thường xuyên xảy ra trong việc xác định xem các loài cá có phải là cùng một loài hay không, đặc biệt là khi chúng trải qua nhiều biến đổi về hình thái. Các biến đổi này có thể là do môi trường sống thay đổi, và do đó, DNA của chúng giống nhau mặc dù ngoại hình có thể khác nhau. Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ loài cá có khả năng tàng hình, chỉ xuất hiện ở Nha Trang.

