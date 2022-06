Lộ mô hình rõ nét nhất của iPhone 14 series: Có "chất" như tin đồn?

Mặc dù đây chỉ là mẫu mô hình nhưng cũng giúp chúng ta hình dung được phần nào thiết kế của iPhone 14 series sắp ra mắt tới đây. Tuy nhiên, do các mẫu mô hình không hoạt động nên không thể xác định được màn hình iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ là kiểu "đục lỗ" hình viên thuốc hay "tai thỏ". Qua video có thể thấy, iPhone 14 và iPhone 14 Pro có cùng kích thước, trong khi iPhone 14 Max và iPhone 14 Pro Max là 1 cặp có kích thước giống nhau. Apple được cho là sẽ không tiếp tục sản xuất bản mini cho doanh số không như kỳ vọng. Ở mặt sau, gần như không có thay đổi nào so với thế hệ iPhone 13 hiện tại. iPhone 14 và 14 Max được cho là có cấu hình như nhau, cùng cụm camera với hai ống kính đặt chéo. Dòng Pro tích hợp cụm camera cỡ lớn gồm ba ống kính. Nhiều tin đồn cho rằng, hai bản thấp cấp iPhone 14 và 14 Max sẽ là những model cuối cùng dùng thiết kế "tai thỏ". Hãng sẽ thay thế toàn bộ bằng thiết kế mới trên iPhone 15 ra mắt vào năm 2023. Nhất là khi một video quảng cáo Apple Pay tại Thái Lan đã tiết lộ một mẫu iPhone có màn hình viên thuốc. Theo các tin tức rò rỉ, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ được trang bị ống kính góc rộng 48MP, thay vì chỉ 12MP như trên iPhone 13 Pro. Ngoài ra, iPhone 14 sẽ là mẫu iPhone đầu tiên có camera trước rất chất lượng với khả năng lấy nét tự động, khẩu độ ƒ/1.9 lấy sáng tốt hơn. Các bức ảnh mô hình tiết lộ phần khung máy iPhone 14/14 Max và iPhone 14 Pro/Pro Max được làm bằng các vật liệu khác nhau. Một số tin đồn trước đây cho thấy, Apple dùng thân máy bằng hợp kim titan cho hai mẫu Pro mới, trong khi hai mẫu iPhone tiêu chuẩn sẽ tiếp tục sử dụng thân nhôm với giá cả phải chăng. Trong một báo cáo về thị trường smartphone toàn cầu được công bố hôm thứ Tư, TrendForce cho biết Apple sẽ giới thiệu bốn mẫu iPhone 14 mới vào nửa cuối năm 2022. Tuy nhiên, chỉ có các phiên bản “Pro” mới có bộ vi xử lý mới nhất, chip A16 Bionic. Các mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Max sẽ sử dụng chip A15 Bionic của iPhone 13, nhưng được nâng cấp RAM lên 6GB thay vì 4GB như hiện tại. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

