Lộ màu sắc đầu tiên của iPhone 15 Pro: Có nổi bật như mong đợi?

Dòng sản phẩm iPhone 15 Pro sẽ chuyển từ khung thép không gỉ sang khung titanium, mở rộng tùy chọn màu sắc. Theo 9to5mac, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max sẽ không có tùy chọn màu vàng như các phiên bản trước. Apple thay thế bằng màu Titan Grey. Phiên bản màu này sẽ có sự tương phản tối hơn so với bạc và sáng hơn so với đen không gian. (Ảnh: 9to5mac) Với thiết kế khung viền titan, iPhone 15 Pro sẽ được cải thiện độ bền mà vẫn giữ trọng lượng hợp lý. Bên cạnh Titan Grey, iPhone 15 Pro cũng sẽ có màu Dark Blue Titanium thay thế cho màu tím trên phiên bản trước. iPhone 15 Pro Max dự kiến sẽ có hệ thống camera mới, bao gồm khả năng zoom quang học xa hơn mà không làm giảm chất lượng hình ảnh. Do thiếu cảm biến hình ảnh, phiên bản iPhone 15 Pro Max có thể trễ hẹn ra mắt từ 3-4 tuần. Dòng iPhone 15 tiêu chuẩn dự kiến sẽ có màu đen, xanh lá cây, xanh dương, vàng và hồng. Thông tin chi tiết về các tùy chọn màu sắc và thiết kế sẽ được hé lộ trong sự kiện ra mắt vào tháng 9. Mời quý độc giả xem thêm video: “Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023.

