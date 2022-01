Lộ loạt ảnh hiếm hoi soi rõ bên trong kim tự tháp Ai Cập

Mỗi kim tự tháp Ai Cập cần rất nhiều khối đá để xây dựng. Theo tính toán, để xây dựng kim tự tháp Giza, phải mất gần 2,3 triệu khối đá, mỗi một khối nặng từ 2 tấn đến 50 tấn. Sau đây là những chia sẻ của một người đã có cơ hội đi vào bên trong kim tự tháp. Lối vào kim tự tháp có một cánh cửa bằng đá, không cao, chỉ đủ chứa một người lớn. Vừa bước vào cửa, bạn bước lên cầu thang. Lối đi rất ngắn, bạn phải cúi lưng để leo cầu thang, và một số đoạn không có nguồn sáng. Nằm nghỉ một lúc trên cầu thang, sau một khúc rẽ, bạn sẽ đến một bãi đất trống có độ cao hàng chục mét. Cuối cùng, không cần phải cúi xuống để leo lên cầu thang. Trên cùng là quan tài của Khufu. Mặc dù các kho báu trong các kim tự tháp Ai Cập đã bị đánh cắp, nhưng bản thân các kim tự tháp Ai Cập mới là kho báu quý giá nhất. Nó làm nổi bật nền văn minh huy hoàng của Ai Cập cổ đại và là di sản mà họ đã ban tặng cho thế giới. Nhiều người nghĩ rằng bên trong những kim tự tháp bí ẩn là những dòng chữ tượng hình ghi lại sự kiện và những mật truyền, lời nguyền. Điều này không có căn cứ xác thực, trong kim tự tháp Giza, người ta không tìm thấy dấu vết của chữ tượng hình. Để khiến cho kim tự tháp tỏa sáng, người Ai Cập cổ đại đã bao phủ những tảng đá to bằng một lớp vật liệu làm từ đá vôi trắng có độ bóng cao. Nhờ có độ bóng, kim tự tháp sẽ phát sáng khi ánh nắng mặt trời phản chiếu vào. Nhiều người tin rằng kim tự tháp được xây dựng bởi những tù nhân và nô lệ nhưng sự thực hoàn toàn không phải như vậy. Những kim tự tháp được xây dựng bởi những công nhân bình thường, họ lao động và họ được trả tiền. Khi những kim tự tháp còn nguyên vẹn, chưa bị sứt mẻ gì, còn nguyên lớp vỏ bóng bẩy bên ngoài, người ta đồn đoán rằng đứng ở những ngọn núi của Israel, thậm chí là Mặt trăng cũng có thể nhìn thấy kỳ quan thế giới cổ đại này phát sáng. Những kim tự tháp có thể trường tồn với thời gian, thách thức vầng nhật nguyệt là bởi người Ai Cập cổ đại sử dụng một loại vữa có độ dính cao. Đến tận ngày hôm nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm ra được thành phần của chất vữa tuyệt hảo đó. Do phương thức xây dựng vô cùng đặc biệt, nhiệt độ trong kim tự tháp quanh năm không đổi, luôn giữ ở mức 20 độ C. Phải mất khoảng 200 năm người Ai Cập cổ đại mới xây dựng xong một kim tự tháp, điều này đồng nghĩa với việc có những kim tự tháp được xây dựng cùng một thời điểm. Kim tự tháp Kheops là một trong những kỳ quan nặng nhất thế giới. Theo ước tính của các nhà khoa học, kim tự tháp khổng lồ này nặng khoảng 6 triệu tấn. Mời các bạn xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV.

Mỗi kim tự tháp Ai Cập cần rất nhiều khối đá để xây dựng. Theo tính toán, để xây dựng kim tự tháp Giza, phải mất gần 2,3 triệu khối đá, mỗi một khối nặng từ 2 tấn đến 50 tấn. Sau đây là những chia sẻ của một người đã có cơ hội đi vào bên trong kim tự tháp. Lối vào kim tự tháp có một cánh cửa bằng đá, không cao, chỉ đủ chứa một người lớn. Vừa bước vào cửa, bạn bước lên cầu thang. Lối đi rất ngắn, bạn phải cúi lưng để leo cầu thang, và một số đoạn không có nguồn sáng. Nằm nghỉ một lúc trên cầu thang, sau một khúc rẽ, bạn sẽ đến một bãi đất trống có độ cao hàng chục mét. Cuối cùng, không cần phải cúi xuống để leo lên cầu thang. Trên cùng là quan tài của Khufu . Mặc dù các kho báu trong các kim tự tháp Ai Cập đã bị đánh cắp, nhưng bản thân các kim tự tháp Ai Cập mới là kho báu quý giá nhất. Nó làm nổi bật nền văn minh huy hoàng của Ai Cập cổ đại và là di sản mà họ đã ban tặng cho thế giới. Nhiều người nghĩ rằng bên trong những kim tự tháp bí ẩn là những dòng chữ tượng hình ghi lại sự kiện và những mật truyền, lời nguyền. Điều này không có căn cứ xác thực, trong kim tự tháp Giza, người ta không tìm thấy dấu vết của chữ tượng hình. Để khiến cho kim tự tháp tỏa sáng, người Ai Cập cổ đại đã bao phủ những tảng đá to bằng một lớp vật liệu làm từ đá vôi trắng có độ bóng cao. Nhờ có độ bóng, kim tự tháp sẽ phát sáng khi ánh nắng mặt trời phản chiếu vào. Nhiều người tin rằng kim tự tháp được xây dựng bởi những tù nhân và nô lệ nhưng sự thực hoàn toàn không phải như vậy. Những kim tự tháp được xây dựng bởi những công nhân bình thường, họ lao động và họ được trả tiền. Khi những kim tự tháp còn nguyên vẹn, chưa bị sứt mẻ gì, còn nguyên lớp vỏ bóng bẩy bên ngoài, người ta đồn đoán rằng đứng ở những ngọn núi của Israel, thậm chí là Mặt trăng cũng có thể nhìn thấy kỳ quan thế giới cổ đại này phát sáng. Những kim tự tháp có thể trường tồn với thời gian, thách thức vầng nhật nguyệt là bởi người Ai Cập cổ đại sử dụng một loại vữa có độ dính cao. Đến tận ngày hôm nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm ra được thành phần của chất vữa tuyệt hảo đó. Do phương thức xây dựng vô cùng đặc biệt, nhiệt độ trong kim tự tháp quanh năm không đổi, luôn giữ ở mức 20 độ C. Phải mất khoảng 200 năm người Ai Cập cổ đại mới xây dựng xong một kim tự tháp, điều này đồng nghĩa với việc có những kim tự tháp được xây dựng cùng một thời điểm. Kim tự tháp Kheops là một trong những kỳ quan nặng nhất thế giới. Theo ước tính của các nhà khoa học, kim tự tháp khổng lồ này nặng khoảng 6 triệu tấn. Mời các bạn xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV.