Nóng: Kim tự tháp thực sự dính líu đến người ngoài hành tinh?

Cho tới khi Thánh đường Lincoln được xây dựng ở Anh vào năm 1311, kim tự tháp Giza là công trình nhân tạo cao nhất thế giới. Điều đó tức là công trình này đã duy trì kỷ lục trên trong vòng 3.871 năm. Vào thời cổ đại, nền văn minh Ai Cập bị giới hạn về công nghệ. Thế nhưng, người xưa chỉ dùng những công cụ thô sơ để có thể vận chuyển 2,3 triệu khối đá có tổng trọng lượng là 5,9 triệu tấn. Mỗi khối đá nặng từ 2 - 30 tấn. Thậm chí, một số khối đá nặng tới 50 tấn. Điều khó tin tiếp theo là toàn bộ khối đá được người Ai Cập cổ đại đánh bóng, nhẵn và phẳng với độ chính xác cao. Từ đây, các chuyên gia vô cùng tò mò về việc người xưa đã sử dụng những công cụ, phương tiện nào để có được những khối đá hoàn hảo xếp khít vào nhau mà không cần dùng vữa. Ngay cả những tờ giấy cũng không thể lọt qua bức tường của kim tự tháp. Kỳ bí hơn, Đại kim tự tháp Giza gây tò mò khi nằm ở điểm giao nhau giữa đường kinh tuyến dài nhất và vĩ tuyến dài nhất thế giới. Theo đo đạc của giới chuyên gia, 3 kim tự tháp lớn tại quần thể Giza tạo thành đường thẳng hoàn hảo trên mặt đất và nằm thẳng với 3 ngôi sao vành đai của chòm sao Orion. Không những vậy, kim tự tháp Giza quay mặt đúng về điểm cực Bắc của Trái đất. Công trình này hướng về cực Bắc chuẩn xác hơn bất cứ công trình nào trên thế giới. Điều này khiến giới nghiên cứu tò mò vì sao người Ai Cập thời cổ đại có thể tính toán, lựa chọn địa điểm xây dựng kim tự tháp một cách hoàn hảo như vậy. Do chưa tìm được lời giải chính xác cho những bí ẩn trên nên một giả thuyết cho rằng, người ngoài hành tinh có thể đã "truyền dạy" công nghệ hiện đại cho người Ai Cập thời cổ đại để xây dựng các kim tự tháp trường tồn với thời gian. Thậm chí, những người theo thuyết âm mưu cho rằng, người ngoài hành tinh ghé thăm Trái đất và sử dụng công nghệ, thiết bị hiện đại để xây dựng các kim tự tháp. Tuy nhiên, các nhà khoa học hiện chưa tìm được bằng chứng nào chứng minh người ngoài hành tinh có thật. Dù vậy, họ không bỏ cuộc khi nỗ lực tìm kiếm bằng chứng về sự tồn tại của nền văn minh ngoài Trái đất cũng như kim tự tháp. Các kim tự tháp Ai Cập ban đầu được chạm khắc từ những khối đá vôi trắng được đẽo gọt kỹ càng khiến chúng phản chiếu ánh mặt trời và lấp lánh như một viên đá quý. Mặc dù nhiệt độ bên ngoài rất nóng nhưng nhiệt độ bên trong kim tự tháp luôn ổn định ở khoảng 20 độ C. Một trong những lý do các kim tự tháp trường tồn qua thời gian là bởi những khối đá được gắn kết với nhau bằng một chất kết dính đặc biệt nhưng chúng ta không biết nó được tạo nên từ gì.Các kim tự tháp ở Giza được canh giữ bởi một bức tượng Nhân sư - bức tượng đá nguyên khối lớn nhất thế giới. Khuôn mặt của tượng Nhân sư được cho là tượng trưng cho khuôn mặt của Pharaoh Khafra.

