Lộ hình ảnh thực tế “sang chảnh” đến ngỡ ngàng của iPhone 14 Pro

Mới đây một hình ảnh trên tay thực tế bị rò rỉ được cho là của chiếc iPhone 14 Pro được đặt kế chiếc iPhone 13 Pro trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội Twitter. Qua video có thể thấy iPhone 14 Pro sở hữu thiết kế bên ngoài có nhiều khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm iPhone 13 Pro. Mặt trước của sản phẩm không còn thiết kế "tai thỏ", thay vào đó là thiết kế dạng lỗ đục "nốt ruồi" và "viên thuốc", được xếp theo hình chữ "i" nằm ngang. So với iPhone 13 Pro, chiếc iPhone 14 Pro mang đến khả năng hiển thị tối ưu cùng ngoại hình đẹp mắt hơn hẳn khi kết hợp với viền màn hình siêu mỏng, mỏng hơn 20% so với iPhone 13 series, tất nhiên màn hình của dòng iPhone 14 Pro/Pro Max sẽ được trang bị tần số quét 120Hz. Về thiết kế tổng thể thực tế thì iPhone 14 Pro vẫn có thiết kế vát phẳng và bo cong bốn cạnh viền giống với iPhone 13 series hoàn thiện từ chất liệu thép không gỉ bền bỉ. Trước đó, blog công nghệ Mac Otakara đã chia sẻ các mô hình 3D của 4 phiên bản iPhone 14 series, từ đó cung cấp cho người xem những khác biệt giữa iPhone thế hệ mới với iPhone 13 series hiện tại. Với phiên bản iPhone 14 - 6.1 inch tiêu chuẩn, phiên bản này dường như có camera lồi nhiều cùng ống kính to hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Với iPhone 14 Max - hay còn được biết như iPhone 14 Pro Max giá rẻ, phiên bản này có kích thước lên đến 6.7 inch nhưng vẫn sử dụng thiết kế "tai thỏ" cùng hai camera ở mặt lưng. Còn iPhone 14 Pro và 14 Pro Max có kích thước lần lượt là 6.1 và 6.7 inch. Tuy nhiên, thiết kế mặt trước của máy đã thay đổi từ "tai thỏ" sang dạng "đục lỗ" và "viên thuốc". Khi thử đeo ốp của iPhone 13 Pro và 13 Pro Max, mô hình iPhone 14 Pro và 14 Pro Max có kích thước lớn hơn ở phần module camera. Điều này hoàn toàn giống với các thông tin cho rằng bộ đôi iPhone 14 Pro/Pro Max sẽ có camera sau to và lồi hơn do được nâng cấp độ phân giải lên 48MP. iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max dự kiến sẽ được trang bị chip A16 Bionic mới, trong khi phiên bản iPhone 14 tiêu chuẩn và 14 Max sẽ chạy A15 Bionic. Dự kiến “Táo khuyết” sẽ ra mắt 4 mẫu iPhone mới vào tháng 9 năm nay như mọi năm. Có vẻ như Apple sẽ loại bỏ phiên bản iPhone mini với doanh số khiêm tốn và thay thế vào đó là chiếc iPhone 14 Max bên cạnh các phiên bản iPhone 14 tiêu chuẩn, bản Pro và Pro Max. Dự kiến giá bán khởi điểm của tiêu chuẩn sẽ từ 799 USD (khoảng 18 triệu đồng), iPhone 14 Max sẽ có giá khởi điểm 899 USD (20,5 triệu đồng), iPhone 14 Pro có giá bán dự kiến từ 1099 USD (tương đương 25 triệu đồng) và phiên bản cao cấp nhất Pro Max sẽ có giá dự kiến từ 1199 USD (khoảng 27 triệu đồng). Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

