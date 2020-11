Lộ diện xe sang của “streamer giàu nhất Việt Nam” lái đến rước dâu

Đám cưới của " streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis và Xoài Non ngày hôm nay được nhận xét là một trong những đám cưới đáng chú ý nhất năm 2020 khi cả hai nhân vật chính đều sở hữu lượng follow rất khủng, bạn bè chơi thân cũng toàn gương mặt đình đám. Được mệnh danh là rich kid của làng streamer Việt nên Xemesis không khỏi "gây choáng" khi sử dụng siêu xe BMW i8 trị giá khoảng 7,5 tỷ đồng để rước dâu gây chú ý. BMW i8 từng được ví như của độc, lạ không phải người giàu nào cũng có thể mua được. BMW i8 ra mắt vào năm 2015, gây ấn tượng mạnh với công nghệ module sử dụng vật liệu sợi carbon cường lực và kính Gorilla Class. Sự hiện diện của chiếc xế hộp tiền tỷ đã góp phần quan trọng giúp buổi đón dâu của Xemesis trở nên hoành tráng và ấn tượng hơn. Đây cũng là chiếc xe mà chàng streamer sử dụng trong lễ đính hôn vào năm ngoái. Siêu xe cũng trở nên hấp dẫn giới mê xe nhờ thiết kế hiện đại như trong phim viễn tưởng và kiểu mở cửa lật độc đáo. Nội thất xe hiện đại với nhiều trang bị như hệ thống kiểm soát khí hậu, radio vệ tinh, màn hình heads up, kết nối USB/Bluetooth, theo dõi áp suất lốp, ghế chỉnh điện, màn hình 8,8 inch... Động cơ của i8 là loại 3 xy lanh 1.5L tạo ra công suất 231 mã lực và mô men xoắn 320Nm. Để thể hiện độ ngầu của mình, chàng streamer đã tự tay cầm lái chiếc BMW i8 có giá gần 8 tỷ đồng khi đến nhà cô dâu. Xemesis được biết đến là nhân vật giàu có nhất của làng streamer Việt hiện nay. Kênh YouTube của nam streamer hiện đã có gần 900.000 lượt theo dõi, trang cá nhân cũng thu hút đến hơn 200 nghìn người follow. Vào hôm nay (14/11), đám cưới của Xemesis và hot girl Xoài Non sẽ được diễn ra. Đây là một trong những đám cưới được cộng đồng mạng mong chờ nhất nửa cuối năm 2020 Hội "Tứ Hoàng Streamer" PewPew, ViruSs, Mixi Gaming, Xemesis - Nguồn: YAN News

Đám cưới của " streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis và Xoài Non ngày hôm nay được nhận xét là một trong những đám cưới đáng chú ý nhất năm 2020 khi cả hai nhân vật chính đều sở hữu lượng follow rất khủng, bạn bè chơi thân cũng toàn gương mặt đình đám. Được mệnh danh là rich kid của làng streamer Việt nên Xemesis không khỏi "gây choáng" khi sử dụng siêu xe BMW i8 trị giá khoảng 7,5 tỷ đồng để rước dâu gây chú ý. BMW i8 từng được ví như của độc, lạ không phải người giàu nào cũng có thể mua được. BMW i8 ra mắt vào năm 2015, gây ấn tượng mạnh với công nghệ module sử dụng vật liệu sợi carbon cường lực và kính Gorilla Class. Sự hiện diện của chiếc xế hộp tiền tỷ đã góp phần quan trọng giúp buổi đón dâu của Xemesis trở nên hoành tráng và ấn tượng hơn. Đây cũng là chiếc xe mà chàng streamer sử dụng trong lễ đính hôn vào năm ngoái. Siêu xe cũng trở nên hấp dẫn giới mê xe nhờ thiết kế hiện đại như trong phim viễn tưởng và kiểu mở cửa lật độc đáo. Nội thất xe hiện đại với nhiều trang bị như hệ thống kiểm soát khí hậu, radio vệ tinh, màn hình heads up, kết nối USB/Bluetooth, theo dõi áp suất lốp, ghế chỉnh điện, màn hình 8,8 inch... Động cơ của i8 là loại 3 xy lanh 1.5L tạo ra công suất 231 mã lực và mô men xoắn 320Nm. Để thể hiện độ ngầu của mình, chàng streamer đã tự tay cầm lái chiếc BMW i8 có giá gần 8 tỷ đồng khi đến nhà cô dâu. Xemesis được biết đến là nhân vật giàu có nhất của làng streamer Việt hiện nay. Kênh YouTube của nam streamer hiện đã có gần 900.000 lượt theo dõi, trang cá nhân cũng thu hút đến hơn 200 nghìn người follow. Vào hôm nay (14/11), đám cưới của Xemesis và hot girl Xoài Non sẽ được diễn ra. Đây là một trong những đám cưới được cộng đồng mạng mong chờ nhất nửa cuối năm 2020 Hội "Tứ Hoàng Streamer" PewPew, ViruSs, Mixi Gaming, Xemesis - Nguồn: YAN News