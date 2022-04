Lộ diện tính năng mới của iPhone 14 khiến hội sống ảo "sướng rơn"

Theo ông Kuo, cả 4 mẫu iPhone 14 dự kiến ra mắt vào tháng 9 năm nay đều sẽ được nâng cấp camera trước với khả năng lấy nét tự động cùng khẩu độ được nâng lên thành f/1.9. Đây là thay đổi lớn về camera so với các thế hệ iPhone trước đây. Ví dụ, iPhone 13 vẫn sử dụng camera trước với khả năng lấy nét cố định và khẩu độ f/2.2. Trong ống kính camera, con số phía sau chữ "f" càng nhỏ, đồng nghĩa với độ mở ống kính càng lớn và có nhiều ánh sáng đi vào cảm biến hơn. Với việc bổ sung khả năng lấy nét tự động (AF) và tăng khẩu độ, iPhone 14 có khả năng chụp ảnh chân dung tốt hơn, do độ sâu trường ảnh nông hơn, tạo hiệu ứng xóa phông, đồng thời thu sáng tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu. Bên cạnh đó, AF cũng giúp cải thiện khả năng lấy nét cho cuộc gọi video, FaceTime hay phát livestream. Bên cạnh đó, để đáp ứng cho việc chuyển dữ liệu khi iPhone 14 Pro có khả năng quay 8K, Apple sẽ nâng tốc độ của cổng Lightning tương đương USB 3.0. Tốc độ hiện tại của cổng Lightning tương đương USB 2.0 là 480 Mbps. Việc nâng cấp lần này là do bộ đôi dòng Pro mới sẽ có camera 48 megapixel với chế độ chụp ProRes và khả năng quay phim 8K. Khi đó, dung lượng hình ảnh và video sẽ lớn hơn nhiều nên việc nâng cấp cổng Lightning là cần thiết. Về cấu hình, iPhone 14 và 14 Max được cho là sẽ vẫn dùng chip A15 như trên iPhone 13 hoặc biến thể A15X với nhiều lõi đồ hoạ hơn. Chỉ hai bản thuộc dòng Pro mới được trang bị chip A16. Điện thoại sẽ có RAM 6 GB. iPhone 14 dự kiến ra mắt vào tháng 9, bản mini nhiều khả năng sẽ bị khai tử. Bên cạnh đó, một số tin đồn cho biết phiên bản Pro sẽ được thiết kế lại tai thỏ thành dạng đục lỗ. Thế hệ iPhone mới sẽ có sự khác biệt lớn giữa 2 dòng sản phẩm "tiêu chuẩn" và "Pro", điều này dẫn tới giá của hai phiên bản cao cấp có thể sẽ tăng cao. Một nguồn tin mới đây cũng tiết lộ, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sắp ra mắt dự kiến sẽ đắt hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Cụ thể, iPhone 14 sẽ có giá 799 USD (khoảng 18,3 triệu đồng), tương đương mức giá của iPhone 13 hiện tại. iPhone 14 Max, phiên bản thay thế cho mẫu iPhone 14 mini, sẽ có giá 899 USD (20,5 triệu đồng). Trong khi đó, hai phiên bản iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max lại có tăng cao hơn 100 USD (khoảng 2,3 triệu đồng) so với thế tiền nhiệm. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple.

