Lộ diện dung nhan “bà tổ loài người”, hậu thế được phen sửng sốt

Lucy được phát hiện tại Ethiopia vào ngày 24/11/1974 bởi một đội nghiên cứu do Donald Johanson dẫn đầu. Cô có bộ hài cốt khoảng 3,2 triệu năm tuổi và là một trong những phát hiện quan trọng trong lĩnh vực khảo cổ học và nhân loại học. Lucy có chiều cao khoảng 1,1m và nặng khoảng 29kg, nhỏ bé hơn so với con người ngày nay. Bộ hài cốt của cô cho thấy cô đã đi bộ hai chân, đặc điểm quan trọng trong tiến hóa của con người, xác định rằng việc đi bộ hai chân đã xuất hiện trước khi não của loài người phát triển đến kích thước lớn. Họa sĩ và nhà khoa học John Gurche đã thực hiện công việc phục dựng hình dáng và dung nhan của Lucy. Gurche là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tái hiện hình dáng của loài tiền sử dựa trên hóa thạch và dữ liệu khoa học. Ông đã tiến hành nghiên cứu chi tiết về hóa thạch Lucy và so sánh với các hóa thạch khác của Australopithecus afarensis và các loài tiền sử khác để tái hiện xương và cơ bắp của Lucy. Mặc dù không thể xác định chính xác về màu da, màu mắt, hoặc kiểu tóc của Lucy dựa trên hóa thạch, Gurche đã xác định những yếu tố này dựa trên nghiên cứu về loài tiền sử và động vật gần giống hiện đại. Quá trình này cũng đòi hỏi sự đánh giá chủ quan từ Gurche dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết của ông. Tái hiện dung nhan của Lucy và các hóa thạch tiền sử khác luôn là sự kết hợp giữa dữ liệu khoa học và đánh giá chủ quan từ các chuyên gia. Điều này giúp cung cấp cái nhìn sâu rộng hơn về quá khứ tiền sử của loài người, mặc dù không thể xác định chính xác 100%.

