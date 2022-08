Lộ chi tiết khiến iPhone 14 Pro Max có thể bị “thất sủng”

iPhone 14 Pro Max năm nay sẽ sở hữu loạt nâng cấp mới với nhiều công nghệ cao cấp. Và vì vậy, Apple đã quyết định nâng giá cao hơn 100 USD so với phiên bản tiền nhiệm. iPhone 14 Pro Max được kỳ vọng sẽ sở hữu bộ 3 camera góc rộng, siêu rộng và ống kính tele. Apple còn trang bị cảm biến 48 MP, con chip A16 mới nhất, đồng thời loại bỏ tai thỏ trên iPhone 14 Pro và Pro Max. Nếu tin đồn chính xác, iPhone 14 Pro và Pro Max còn là sản phẩm được nâng cấp lớn nhất về camera trong lịch sử Apple. Tuy nhiên, iPhone 14 Pro Max có thể bị lu mờ khi đặt cạnh các phiên bản ra mắt cùng thời điểm. Nếu muốn có camera tốt, người dùng có thể chọn iPhone 14 Pro. Trong khi đó, với những người thích màn hình lớn, họ sẽ mua iPhone 14 Max. Hai sản phẩm này đều có lợi thế là giá thành rẻ hơn iPhone 14 Pro Max. Thời điểm ra mắt cũng là một yếu tố kìm hãm doanh số của iPhone cao cấp nhất. Sự kiện công bố sản phẩm diễn ra đúng vào thời điểm người dùng thế giới cắt giảm chi tiêu, ít chi tiêu cho các thiết bị điện tử vì lo ngại suy thoái kinh tế. Những nhân tố này cho thấy người dùng sẽ khó lòng bỏ ra hơn 1.000 USD chỉ để mua điện thoại mới. Trong khi đó, họ vẫn có thể có những tính năng tương tự như màn hình lớn hay bộ ba camera trên các dòng iPhone rẻ hơn. Có thể thấy, sau doanh số ảm đạm của dòng iPhone 13 Mini, năm nay Apple tập trung phát triển iPhone có kích thước lớn. Hãng công nghệ sẽ công bố hai phiên bản iPhone 6,7 inch (iPhone 14 Max và iPhone 14 Pro Max) thay vì một như những thế hệ trước.Bộ đôi iPhone 14 Pro cũng sẽ sử dụng bộ xử lý A16 mới, sản xuất trên tiến trình 4nm. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn sẽ dùng chip A15, được sản xuất trên tiến trình 5nm+. Toàn bộ bốn phiên bản iPhone 14 đều có dung lượng RAM 6 GB. Tuy nhiên, hai phiên bản Pro sẽ sử dụng tiêu chuẩn RAM LPDDR5 mới, cho hiệu suất hoạt động nhanh hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Dòng iPhone 14 tiêu chuẩn sẽ giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế của iPhone 13. Bộ đôi iPhone 14 Pro được người dùng mong chờ với phần khuyết dạng lỗ tròn kết hợp viên thuốc. Với hàng loạt thay đổi và cải tiến mới, mức giá của dòng sản phẩm này có thể sẽ tăng thêm 100 USD so với phiên bản tiền nhiệm. Dự kiến, iPhone 14 sẽ được giới thiệu tại sự kiện "Far out" diễn ra vào ngày 7/9. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

iPhone 14 Pro Max năm nay sẽ sở hữu loạt nâng cấp mới với nhiều công nghệ cao cấp. Và vì vậy, Apple đã quyết định nâng giá cao hơn 100 USD so với phiên bản tiền nhiệm. iPhone 14 Pro Max được kỳ vọng sẽ sở hữu bộ 3 camera góc rộng, siêu rộng và ống kính tele. Apple còn trang bị cảm biến 48 MP, con chip A16 mới nhất, đồng thời loại bỏ tai thỏ trên iPhone 14 Pro và Pro Max. Nếu tin đồn chính xác, iPhone 14 Pro và Pro Max còn là sản phẩm được nâng cấp lớn nhất về camera trong lịch sử Apple. Tuy nhiên, iPhone 14 Pro Max có thể bị lu mờ khi đặt cạnh các phiên bản ra mắt cùng thời điểm. Nếu muốn có camera tốt, người dùng có thể chọn iPhone 14 Pro. Trong khi đó, với những người thích màn hình lớn, họ sẽ mua iPhone 14 Max. Hai sản phẩm này đều có lợi thế là giá thành rẻ hơn iPhone 14 Pro Max. Thời điểm ra mắt cũng là một yếu tố kìm hãm doanh số của iPhone cao cấp nhất. Sự kiện công bố sản phẩm diễn ra đúng vào thời điểm người dùng thế giới cắt giảm chi tiêu, ít chi tiêu cho các thiết bị điện tử vì lo ngại suy thoái kinh tế. Những nhân tố này cho thấy người dùng sẽ khó lòng bỏ ra hơn 1.000 USD chỉ để mua điện thoại mới. Trong khi đó, họ vẫn có thể có những tính năng tương tự như màn hình lớn hay bộ ba camera trên các dòng iPhone rẻ hơn. Có thể thấy, sau doanh số ảm đạm của dòng iPhone 13 Mini, năm nay Apple tập trung phát triển iPhone có kích thước lớn. Hãng công nghệ sẽ công bố hai phiên bản iPhone 6,7 inch (iPhone 14 Max và iPhone 14 Pro Max) thay vì một như những thế hệ trước. Bộ đôi iPhone 14 Pro cũng sẽ sử dụng bộ xử lý A16 mới, sản xuất trên tiến trình 4nm. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn sẽ dùng chip A15, được sản xuất trên tiến trình 5nm+. Toàn bộ bốn phiên bản iPhone 14 đều có dung lượng RAM 6 GB. Tuy nhiên, hai phiên bản Pro sẽ sử dụng tiêu chuẩn RAM LPDDR5 mới, cho hiệu suất hoạt động nhanh hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Dòng iPhone 14 tiêu chuẩn sẽ giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế của iPhone 13. Bộ đôi iPhone 14 Pro được người dùng mong chờ với phần khuyết dạng lỗ tròn kết hợp viên thuốc. Với hàng loạt thay đổi và cải tiến mới, mức giá của dòng sản phẩm này có thể sẽ tăng thêm 100 USD so với phiên bản tiền nhiệm. Dự kiến, iPhone 14 sẽ được giới thiệu tại sự kiện "Far out" diễn ra vào ngày 7/9. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple