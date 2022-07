Lộ chi tiết có thể khiến iPhone 14 thua xa Galaxy S22 Ultra

Các tin đồn rò rỉ cho thấy, iPhone 14 Pro sẽ thay đổi camera chính 12 MP để chuyển sang 48 MP lớn hơn, trong khi các camera siêu rộng và tele vẫn giữ mức 12 MP như tiền nhiệm của chúng. iPhone 14 Pro và 14 Pro Max được cho là sẽ tiếp tục cung cấp zoom quang 3x và có thể là zoom kỹ thuật số 15x. Các mẫu thường sẽ có thiết lập camera kép và dự kiến sẽ không có cảm biến 48 MP mới. Trong khi đó, các bản Pro dường như không có cụm camera hình chữ nhật, đó là điều khác biệt giữa hệ thống camera tele có kính tiềm vọng so với camera tele có kính thông thường. Điều này khiến cho iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sắp ra mắt của Apple sẽ tiếp tục lạc hậu so với các điện thoại cao cấp dòng S mạnh mẽ của Samsung trong khả năng phóng to. Trong khi đó, Galaxy S22 Ultra có camera kính tiềm vọng 10x với zoom kỹ thuật số 100x. Từ góc độ kỹ thuật, nó rất tốt để cho phép người dùng chụp những thứ mà mình có thể không thấy được. Khả năng zoom mang lại cho Galaxy S22 Ultra một lợi thế so với camera của iPhone 14. Ngay cả Galaxy Z Fold4 sắp ra mắt cũng không được mong đợi có zoom quang 10x. Tuy nhiên, bên cạnh đó dòng iPhone 14 cũng được đồn đại có camera selfie cải tiến. Phiên bản Pro sẽ có mặt trước được thiết kế lại với các lỗ cắt hình viên thuốc + lỗ kim, cũng như chip A16 Bionic mới, trong khi mẫu tiêu chuẩn có sẽ ít nâng cấp hơn. iPhone 14 phiên bản tiêu chuẩn (màn hình 6,1 inch) sẽ có dung lượng pin 3.279 mAh, cao hơn mức 3.227 mAh của iPhone 13. Trong khi đó, dung lượng pin của iPhone 14 Pro có thể tăng từ 3.095 mAh lên 3.200 mAh. iPhone 14 Pro Max sẽ có dung lượng pin thấp hơn thế hệ trước, với 4.323 mAh thay vì 4.352 mAh. Phiên bản duy nhất không thể so sánh là iPhone 14 Max với màn hình 6,7 inch, dự kiến có dung lượng pin lớn nhất trong 4 model (4.325 mAh). Tin đồn cho thấy tất cả các mẫu iPhone 14 Pro sắp tới sẽ tiếp tục hỗ trợ công nghệ màn hình ProMotion. Tốc độ làm mới 120Hz cao hơn giúp trải nghiệm cuộn và chơi game trên iPhone trôi chảy và mượt mà hơn rất nhiều. Một số rò rỉ cho thấy Apple có thể sử dụng công nghệ màn hình ProMotion trên tất cả các mẫu iPhone 14. Tuy nhiên, nhà phân tích màn hình Ross Young lại cho rằng do sự thiếu hụt màn hình hiển thị, Apple sẽ chỉ tiếp tục sử dụng ProMotion trên những chiếc iPhone đắt tiền hơn. Bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ có giá đắt hơn 100 USD (khoảng 2,3 triệu đồng) mỗi phiên bản so với thế hệ tiền nhiệm iPhone 13 Pro và 13 Pro Max. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

