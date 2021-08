Lật tẩy 6 chiêu lừa đảo tinh vi đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng

Đầu tiên là chiêu thức lừa đảo qua gửi thư điện tử (email), các đối tượng lừa đảo mạo danh cán bộ ngân hàng, đối tác công ty để gửi thư đề nghị con mồi cung cấp các thông tin cá nhân như thông tin tài khoản ngân hàng, CMND, mật khẩu... để đăng nhập lại tài khoản đã bị khoá hay nhận quà. Từ đó, đối tượng sẽ đánh cắp thông tin cá nhân/tài khoản và thực hiện giao dịch nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản của người nhẹ dạ cả tin. Tiếp theo là chiêu thức lừa đảo bằng cách gửi tin nhắn điện thoại (SMS). Các đối tượng lừa đảo giả mạo tên của ngân hàng gửi tin nhắn vào thời điểm ngân hàng không hoạt động (đêm, rạng sáng, ngày cuối tuần, dịp lễ tết) trong đó có chứa link giả với nội dung thông báo nâng cấp hệ thống, thông báo trúng thưởng. Sau đó tiếp tục yêu cầu nhập tài khoản, mật khẩu OTP giao dịch qua Internet Banking, Mobile Banking. Lúc này nhiều người dùng đã đưa toàn bộ thông tin cá nhân, mật khẩu của tài khoản. Kẻ gian chỉ việc nhẹ nhàng vào cuỗm tiền rồi biến mất. Một chiêu thức lừa đảo tinh vi nữa là sẽ sử dụng dịch vụ giả mạo đầu số điện thoại, mạo danh các cán bộ cơ quan chức năng trong các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ như Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án, hoặc cán bộ thu tiền điện, tiền nước... Sau đó sẽ gọi điện cho người dân để thực hiện hành vi lừa đảo, gây sức ép, đe dọa người tiêu dùng về việc có dính líu đến các vi phạm hình sự. Sau đó, đối tượng yêu cầu người tiêu dùng phải chuyển một số tiền lớn vào một tài khoản do các đối tượng này cung cấp. Chiêu thức thứ 4 là lừa đảo qua các trang mạng (website) giả mạo. Kẻ gian sẽ yêu cầu người tiêu dùng truy cập vào các website giả gần giống như website ngân hàng, yêu cầu nhập tài khoản, mật khẩu OTP giao dịch qua Internet Banking, Mobile Banking trên địa chỉ giả mạo. Khi người tiêu dùng truy cập và nhập thông tin đăng nhập, mật khẩu và OTP kích hoạt dịch vụ vào đường link giả mạo đó, kẻ lừa đảo sẽ nắm được toàn bộ thông tin của người tiêu dùng và tự cài đặt Smart OTP để giao dịch chuyển tiền. Chiêu thức rất phổ biến ngày nay là lừa đảo thông qua mạng xã hội. Các đối tượng sẽ hack tài khoản xã hội của người dùng bằng nhiều cách khác nhau (chủ yếu là do người dùng chủ quan click vào những đường link chứa virus). Sau khi chiếm được quyền điều khiển của các tài khoản, các đối tượng lừa đảo nhắn tin với người quen, bạn bè, hỏi mượn tiền và thực hiện các giao dịch chuyển khoản. Cuối cùng là hình thức lừa đảo qua các trang thương mại điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến. Các đối tượng lừa đảo sẽ mở các trang cá nhân bán hàng online, order hàng quốc tế, sau đó quảng cáo, rao bán các mặt hàng trên các hội nhóm uy tín. Ngay khi người mua chốt đơn sẽ nhận được yêu cầu chuyển khoản đặt cọc. Sau khi nhận cọc hay được chuyển khoản trước để đặt mua hàng, những kẻ lừa đảo này sẽ không giao hàng hoặc giao hàng giả, chất lượng kém. Mời các bạn xem video: Tỷ phú công nghệ chiếm ưu thế trong giới siêu giàu Trung Quốc. Nguồn: VTV

