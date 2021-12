Lạ đời: Hàng nghìn tấn vàng dưới đáy hồ, tuyệt nhiên không ai dám vớt!

Trải dài từ hướng Đông Bắc sang Tây Nam, nằm tại vùng biên giới của Irkutsk và Cộng hòa Buryatia là một mặt trăng lưỡi liềm khổng lồ – Hồ Baikal. Được biết đến là hồ nước ngọt lớn nhất và sâu nhất thế giới, các nhà khoa học chỉ ra rằng đây còn là hồ lớn tuổi nhất thế giới, với số tuổi tính đến nay có thể lên tới 25-30 triệu năm. Vì vậy có rất nhiều bí ẩn xoay quanh hồ Baikal, trong số đó là kho báu 1.600 tấn vàng đang ngủ yên dưới đáy hồ. Số vàng này được cho là thuộc về Sa Hoàng Nicholas II. Số vàng này có nguồn gốc từ cuộc Cách mạng Tháng Mười ở Nga. Một hải quân bị Hồng quân đánh bại, định vượt qua Siberia và chạy trốn sang Thái Bình Dương, cầu cứu Nhật Bản. Tuy nhiên, khi họ chạy đến Hồ Baikal, vì sự cố tan băng vào mùa xuân năm đó, nên tất cả binh lính và 1.600 tấn vàng đã bị chìm xuống đáy Hồ Baikal. Tuy nhiên, từ đó đến ai không dám trục vớt số kho báu này lên. Nguyên nhân là vì hồ được hình thành do đứt gãy địa tầng, sụt lún mạnh. Hồ Baikal có chiều dài là 636km, rộng 48km, diện tích 31.500km vuông, độ cao 455m so với mực nước biển và độ sâu trung bình là 730m. Với độ sâu như vậy thì không ai dám đánh liều để tiến hành trục vớt kho báu lên. Bên cạnh đó, hồ nước này không bị bao phủ trong thời kỳ Băng hà Đệ tứ, nên vẫn còn các động vật nước ngọt thời Đệ tam trong hồ ví dụ như: hải cẩu Baikal, cá hồi trắng bắc cực, cá hồi trắng Omul, cá mập… Vì vậy việc tùy ý trục vớt sẽ có thể gây ra tổn thất, đặc biệt là tính mạng con người. Được biết, kho báu mà Sa hoàng Nga bị rơi dưới đáy hồ Baikal có giá trị lên tới 90 tỷ USD. Theo dân gian tương truyền rằng, hồ Baikal có năng lực ma thuật siêu nhân nào đó, có thể giúp kéo dài tuổi thọ của con người. Chính vì vậy có không ít người sẵn sàng ngâm mình trong nước ở nhiệt độ 5 độ C, để được bất tử. Năm 2009, trên mặt hồ đóng băng rộng lớn, bắt đầu xuất hiện những vòng tròn khổng lồ kỳ lạ. Các vòng tròn này được nhìn thấy bởi các phi hành gia trên trạm vũ trụ quốc tế. Nhiều người cho rằng, đó là bằng chứng cho sự hiện diện của người ngoài hành tinh, các xoáy nước trên chính là cánh cửa đi tới thế giới địa ngục. Theo tài liệu năm 1982, một thợ lặn của Hải quân Nga đã cho biết họ đã đi ngang qua một “nhóm sinh vật hình người mặc một bộ quần áo màu bạc” dưới độ sâu 50m. Ba thợ lặn đuổi theo nhóm sinh vật này được xác định là đã chết còn bốn người khác thì bị thương. Những ngư dân của khu vực này cũng cho rằng có UFO liên quan tới hồ Baikal. Họ khẳng định đã nhìn thấy những ánh sáng phát lên từ bên dưới lòng hồ. Tuy nhiên, Hải quân Nga hoàn toàn phủ nhận giả thiết này. Sự kỳ bí vẫn chưa dừng lại, bản thân những người sống quanh hồ còn kể rằng, thường xuyên nhìn thấy các khung cảnh lạ trên mặt hồ: từ hình lâu đài, cho tới xe lửa, tàu thuyền... Thậm chí vào ban đêm, người dân còn nhìn thấy hồ phát ra ánh sáng rất đáng sợ. Mời các bạn xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV.

