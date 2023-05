Kỳ lạ sinh vật vô cùng nhỏ bé nhưng sức mạnh trên cả voi

Những loài động vật như voi hay gấu không phải là những loài mạnh nhất như mọi người hay nghĩ. Thực tế, ve giáp - loài côn trùng nhỏ bé, có kích thước chỉ từ 0,2 đến 1,5 mm (chỉ tương đương với một hạt cát) - đã chiếm vị trí đứng đầu danh sách. Ve giáp được coi là loài vật mạnh nhất vì chúng có khả năng nâng trọng lượng gấp 1.180 lần so với cơ thể của mình. Dù có khối lượng nhẹ chỉ khoảng 25 microgram, ve giáp có thể nâng vật nặng tương đương với việc một người đàn ông trưởng thành nâng được 82 tấn. Điều làm cho ve giáp mạnh mẽ như vậy là tỷ lệ diện tích bề mặt so với thể tích và khối lượng của chúng. Bởi cơ thể nhỏ bé, ve giáp không cần nhiều sức mạnh để hoạt động, giúp chúng có đủ sức để di chuyển các vật có trọng lượng lớn hơn nhiều. Điều đáng chú ý là cơ thể của ve giáp có trọng lượng nhẹ hơn so với thể tích của chúng so với các động vật khác. Về cấu trúc, côn trùng không có bộ xương bên trong như các động vật có xương sống, thay vào đó chúng có vỏ ngoài cứng. Việc không có trọng lượng của xương bên trong cho phép ve giáp có một lượng cơ bắp cao hơn. Do đó, ve giáp có thể nâng vật nặng nhiều lần so với cơ thể bởi chúng có trọng lượng nhẹ, không có bộ xương bên trong và có lượng cơ bắp cao. Sức mạnh phi thường này đã làm cho ve giáp trở thành loài côn trùng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ nhất trên Trái đất. Ve giáp sống chủ yếu trên mặt đất và là loài phổ biến nhất trong số các loài động vật chân đốt sống ở đất rừng. Chúng cũng có vai trò quan trọng trong việc phân tán hạt, cải thiện cấu trúc đất và giảm số lượng côn trùng và sinh vật ký sinh gây hại cho con người và động vật nuôi. Ve giáp có tốc độ trao đổi chất thấp, quá trình phát triển chậm và khả năng sinh sản thấp. Theo các nhà khoa học, ve giáp đã tồn tại trên Trái đất từ khoảng 300-400 triệu năm trước đây. Thời gian từ khi ve giáp ấu trùng cho đến khi trưởng thành dao động từ vài tháng đến 2 năm. Quá trình phát triển của ve giáp bao gồm 6 giai đoạn hoạt động, bao gồm giai đoạn tiền ấu trùng, ấu trùng và 3 giai đoạn nhộng trưởng thành. Mời quý độc giả xem video: Kinh ngạc về sự trùng khớp giữa gen người và động vật. Nguồn: Kienthucnet.

