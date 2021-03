Kỳ lạ loài hoa tuyệt đẹp nở rộ sau những trận cháy rừng ở Australia

Nhiều cánh rừng đã dần hồi phục sau những trận cháy rừng khủng khiếp tại Australia năm 2020. Bất chấp điều kiện khắc nghiệt, một loài hoa xinh đẹp có tên "bích thảo hồng" dần dần sinh sôi phát triển từ đống tro tàn. Theo The Guardian, du khách có thể tìm thấy những bông hoa bích thảo màu hồng tuyệt đẹp này từ dãy núi Blue cho đến phía đông bắc bang Victoria. Loại hoa này còn được gọi với tên “hoa sườn núi” vì chúng mọc trên các rặng núi. Hạt của loại hoa này có thể “nằm im” chờ nảy mầm trong nhiều thập kỷ. Người ta tin khói và lượng mưa ảnh hưởng lớn đến việc nảy mầm của hoa bích thảo. Hoa bích thảo có chiều dài khoảng 50cm (một số dài tới 90cm), mọc trải đều trên mặt đất. Cánh hoa có màu trắng tới hồng, lông mượt ở bên trên và phần dưới nhẵn mịn. Hoa bích thảo hồng thường nở vào mùa hè nhưng nhiều nhất là sau những vụ cháy rừng. Do 1-2 năm vừa qua, Australia liên tục xảy ra những vụ cháy rừng, việc hoa bích thảo xuất hiện không còn quá hiếm gặp. Theo thống kê, từ năm 2019 đến 2020, hơn 80% dãy núi Blue đã bị hủy hoại nặng nề. Một năm sau những vụ cháy rừng, lượng mưa vừa đủ khiến hoa bích thảo hồng bung nở. Từ đống hoang tàn của những đám cháy, màu hồng của hoa tạo nên cảnh tượng lãng mạn. Cảnh những bông hoa bích thảo xinh xắn nở trên miệng núi lửa. Hoa dại mọc thành cụm tạo nên cảnh tượng lay động lòng người, đại diện cho sức sống mãnh liệt giữa những “vùng đất tro tàn”. Những bông hoa bích thảo nở trên miệng núi lửa Gooch, gần công viên quốc gia Gardens of Stone.

