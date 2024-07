Kỳ đà hoa được phát hiện ở Lào Cai là loài cực quý hiếm

Trước đó, ngày 16/7, gia đình chị Kim Thị Huyền phát hiện cá thể này tại vườn nhà, bắt giữ và trình báo cho Hạt Kiểm lâm. Cá thể kỳ đà hoa này thuộc nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm. (Ảnh: Báo Lai Châu) Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm đã chuyển giao cho Trung tâm để chăm sóc và thả về tự nhiên theo quy định. (Ảnh: Báo Lai Châu) Kỳ đà hoa có tên khoa học là Varanus bengalensis. (Ảnh: animaldiversity) Chúng thường sống trong các kênh rạch, đầm lầy, cống rãnh hoặc ao hồ. Đôi khi chúng đi vào các khu vườn của người dân. (Ảnh: animaldiversity) Khi trưởng thành, mỗi cá thể kỳ đà hoa có thể có chiều dài cơ thể lên tới hơn 3m. (Ảnh: The Reptile Database) Thức ăn chủ yếu của kỳ đà hoa gồm: cá, rắn, ếch nhái và thức ăn thừa của con người. (Ảnh: The Reptile Database) Kỳ đà hoa trở nên hung dữ khi cảm thấy bị đe dọa. Vết cắn của loài động vật này có chứa nọc độc nhẹ, đôi khi mang vi khuẩn gây hại. Do vậy, nếu bị kỳ đà hoa cắn thì người dân cần phải tới cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra, kịp thời chữa trị nếu cần thiết. (Ảnh: inaturalist) Kỳ đà hoa có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới, nằm trong danh mục cần được bảo tồn, bảo vệ nghiêm ngặt. (Ảnh: inaturalist) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cá chỉ Việt Nam có, vào Sách đỏ vì săn bắt bất chấp.

Trước đó, ngày 16/7, gia đình chị Kim Thị Huyền phát hiện cá thể này tại vườn nhà, bắt giữ và trình báo cho Hạt Kiểm lâm. Cá thể kỳ đà hoa này thuộc nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm. (Ảnh: Báo Lai Châu) Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm đã chuyển giao cho Trung tâm để chăm sóc và thả về tự nhiên theo quy định. (Ảnh: Báo Lai Châu) Kỳ đà hoa có tên khoa học là Varanus bengalensis. (Ảnh: animaldiversity) Chúng thường sống trong các kênh rạch, đầm lầy, cống rãnh hoặc ao hồ. Đôi khi chúng đi vào các khu vườn của người dân. (Ảnh: animaldiversity) Khi trưởng thành, mỗi cá thể kỳ đà hoa có thể có chiều dài cơ thể lên tới hơn 3m. (Ảnh: The Reptile Database) Thức ăn chủ yếu của kỳ đà hoa gồm: cá, rắn, ếch nhái và thức ăn thừa của con người. (Ảnh: The Reptile Database) Kỳ đà hoa trở nên hung dữ khi cảm thấy bị đe dọa. Vết cắn của loài động vật này có chứa nọc độc nhẹ, đôi khi mang vi khuẩn gây hại. Do vậy, nếu bị kỳ đà hoa cắn thì người dân cần phải tới cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra, kịp thời chữa trị nếu cần thiết. (Ảnh: inaturalist) Kỳ đà hoa có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới, nằm trong danh mục cần được bảo tồn, bảo vệ nghiêm ngặt. (Ảnh: inaturalist) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cá chỉ Việt Nam có, vào Sách đỏ vì săn bắt bất chấp.