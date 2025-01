Kinh ngạc về lỗ phun thủy nhiệt trong lòng đại dương

1. Lỗ phun thủy nhiệt là gì? Đây là các khe nứt trên đáy biển, nơi nước biển bị đun nóng bởi magma dưới lòng đất và phun trào trở lại đại dương. Ảnh: Pinterest. 2. Phát hiện đầu tiên. Lỗ phun thủy nhiệt được phát hiện vào năm 1977 trong một chuyến thám hiểm tàu ngầm tại vùng rặng núi giữa Đại Tây Dương. Ảnh: Pinterest. 3. Áp suất cao. Lỗ phun thủy nhiệt thường nằm ở độ sâu 2.500-4.000 mét, nơi áp suất gấp hàng trăm lần so với mặt biển. Ảnh: Pinterest. 4. Nhiệt độ cực cao. Nước phun ra từ các lỗ này có thể đạt tới 400°C, nhưng không bốc hơi nhờ áp suất cực lớn ở đáy đại dương. Có thể nói, môi trường ở lỗ phun thủy nhiệt tương tự như trong nồi áp suất. Ảnh: Pinterest. 5. Màu sắc đặc trưng. Nước phun thường chứa nhiều khoáng chất, tạo nên các màu sắc đặc trưng như đen hoặc trắng. Ảnh: Pinterest. 6. Hệ sinh thái độc đáo. Khu vực quanh lỗ phun thủy nhiệt là nơi cư trú của các loài sinh vật đặc biệt, như giun ống khổng lồ, nghêu khổng lồ và tôm mù. Ảnh: Pinterest. 7. Đa dạng sinh học bất ngờ. Mặc dù điều kiện khắc nghiệt, hệ sinh thái ở các lỗ phun này lại rất đa dạng, với hàng trăm loài chỉ sống tại đây mà không tìm thấy ở nơi khác. Ảnh: Pinterest. 8. Không cần ánh sáng mặt trời. Sinh vật tại đây không dựa vào quang hợp mà sống nhờ hóa tổng hợp – sử dụng năng lượng từ các hợp chất hóa học như hydro sulfide. Ảnh: Pinterest. 9. Giun ống khổng lồ. Loài giun ống tại đây có thể dài tới 2 mét và sống dựa vào vi khuẩn cộng sinh trong cơ thể để lấy năng lượng từ hydro sulfide. Ảnh: Pinterest. 10. Hình thành ống khói khoáng chất. Các lỗ phun tạo nên các ống khói tự nhiên cao hàng mét từ sự lắng đọng của khoáng chất, như sulfur và kim loại. Ảnh: Pinterest. 11. Nồng độ kim loại cao. Các lỗ phun này giải phóng lượng lớn kim loại như sắt, kẽm và đồng vào đại dương, góp phần làm giàu hệ sinh thái biển. Ảnh: Pinterest. 12. Nơi sinh ra sự sống? Một số nhà khoa học cho rằng lỗ phun thủy nhiệt có thể là nơi khởi nguồn của sự sống trên Trái đất do cung cấp các điều kiện hóa học đặc biệt cho sự xuất hiện của các sinh vật cổ sơ. Ảnh: Pinterest. 13. Hỗ trợ nghiên cứu ngoài hành tinh. Lỗ phun thủy nhiệt trên Trái đất được nghiên cứu để tìm hiểu khả năng tồn tại sự sống trên các hành tinh khác, như Europa (mặt trăng của Sao Mộc) hoặc Enceladus (mặt trăng của Sao Thổ). Ảnh: Pinterest. 14. Hoạt động theo chu kỳ. Lỗ phun thủy nhiệt có thể tắt khi hoạt động núi lửa bên dưới ngừng, nhưng có thể tái hoạt động tại những vị trí khác. Ảnh: Pinterest. 15. Khám phá đầy thách thức. Việc nghiên cứu lỗ phun thủy nhiệt rất khó khăn do độ sâu lớn, áp suất và nhiệt độ rất cao. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

1. Lỗ phun thủy nhiệt là gì? Đây là các khe nứt trên đáy biển, nơi nước biển bị đun nóng bởi magma dưới lòng đất và phun trào trở lại đại dương. Ảnh: Pinterest. 2. Phát hiện đầu tiên. Lỗ phun thủy nhiệt được phát hiện vào năm 1977 trong một chuyến thám hiểm tàu ngầm tại vùng rặng núi giữa Đại Tây Dương. Ảnh: Pinterest. 3. Áp suất cao. Lỗ phun thủy nhiệt thường nằm ở độ sâu 2.500-4.000 mét, nơi áp suất gấp hàng trăm lần so với mặt biển. Ảnh: Pinterest. 4. Nhiệt độ cực cao. Nước phun ra từ các lỗ này có thể đạt tới 400°C, nhưng không bốc hơi nhờ áp suất cực lớn ở đáy đại dương. Có thể nói, môi trường ở lỗ phun thủy nhiệt tương tự như trong nồi áp suất. Ảnh: Pinterest. 5. Màu sắc đặc trưng. Nước phun thường chứa nhiều khoáng chất, tạo nên các màu sắc đặc trưng như đen hoặc trắng. Ảnh: Pinterest. 6. Hệ sinh thái độc đáo. Khu vực quanh lỗ phun thủy nhiệt là nơi cư trú của các loài sinh vật đặc biệt, như giun ống khổng lồ, nghêu khổng lồ và tôm mù. Ảnh: Pinterest. 7. Đa dạng sinh học bất ngờ. Mặc dù điều kiện khắc nghiệt, hệ sinh thái ở các lỗ phun này lại rất đa dạng, với hàng trăm loài chỉ sống tại đây mà không tìm thấy ở nơi khác. Ảnh: Pinterest. 8. Không cần ánh sáng mặt trời. Sinh vật tại đây không dựa vào quang hợp mà sống nhờ hóa tổng hợp – sử dụng năng lượng từ các hợp chất hóa học như hydro sulfide. Ảnh: Pinterest. 9. Giun ống khổng lồ. Loài giun ống tại đây có thể dài tới 2 mét và sống dựa vào vi khuẩn cộng sinh trong cơ thể để lấy năng lượng từ hydro sulfide. Ảnh: Pinterest. 10. Hình thành ống khói khoáng chất. Các lỗ phun tạo nên các ống khói tự nhiên cao hàng mét từ sự lắng đọng của khoáng chất, như sulfur và kim loại. Ảnh: Pinterest. 11. Nồng độ kim loại cao. Các lỗ phun này giải phóng lượng lớn kim loại như sắt, kẽm và đồng vào đại dương, góp phần làm giàu hệ sinh thái biển. Ảnh: Pinterest. 12. Nơi sinh ra sự sống? Một số nhà khoa học cho rằng lỗ phun thủy nhiệt có thể là nơi khởi nguồn của sự sống trên Trái đất do cung cấp các điều kiện hóa học đặc biệt cho sự xuất hiện của các sinh vật cổ sơ. Ảnh: Pinterest. 13. Hỗ trợ nghiên cứu ngoài hành tinh. Lỗ phun thủy nhiệt trên Trái đất được nghiên cứu để tìm hiểu khả năng tồn tại sự sống trên các hành tinh khác, như Europa (mặt trăng của Sao Mộc) hoặc Enceladus (mặt trăng của Sao Thổ). Ảnh: Pinterest. 14. Hoạt động theo chu kỳ. Lỗ phun thủy nhiệt có thể tắt khi hoạt động núi lửa bên dưới ngừng, nhưng có thể tái hoạt động tại những vị trí khác. Ảnh: Pinterest. 15. Khám phá đầy thách thức. Việc nghiên cứu lỗ phun thủy nhiệt rất khó khăn do độ sâu lớn, áp suất và nhiệt độ rất cao. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.