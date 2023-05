Kinh ngạc loài động vật bé như hạt cát nhưng khỏe hơn... voi

Ve oribatid hay còn gọi là ve bọc thép là một loại côn trùng có vỏ bảo vệ cứng chắc, được hình thành từ hai lớp gò (còn được gọi là "đĩa") được nối với nhau bằng các mối nối linh hoạt. Ve oribatid là một trong những nhóm côn trùng cổ đại nhất, đã tồn tại trên Trái Đất từ khoảng 300 triệu năm trước. Vỏ ngoài của ve oribatid chủ yếu làm từ chất chitin, một loại polysaccharide cứng, và có khả năng chống lại các tác động vật lý và các kẻ thù tự nhiên khác. Loài động vật này có thể điều chỉnh kích thước cơ thể của mình bằng cách thay đổi áp lực nội bộ trong vỏ giáp, cho phép chúng phát triển khi cần thiết và giữ được sự an toàn và linh hoạt khi cần thiết. Điểm đặc biệt của ve oribatid là mặc dù có kích thước chỉ từ 0,2 đến 1,5 mm (chỉ tương đương với một hạt cát) nhưng chúng có thể nhấc bổng thứ nặng gấp 1.180 lần trọng lượng cơ thể. Điều làm cho ve oribatid mạnh mẽ như vậy là tỷ lệ diện tích bề mặt so với thể tích và khối lượng của chúng. Bởi cơ thể nhỏ bé, ve oribatid không cần nhiều sức mạnh để hoạt động, giúp chúng có đủ sức để di chuyển các vật có trọng lượng lớn hơn nhiều. Cơ thể của ve oribatid có trọng lượng nhẹ hơn so với thể tích của chúng so với các động vật khác. Về cấu trúc, côn trùng không có bộ xương bên trong như các động vật có xương sống, thay vào đó chúng có vỏ ngoài cứng. Việc không có trọng lượng của xương bên trong cho phép ve oribatid có một lượng cơ bắp cao hơn. Do đó, ve oribatid có thể nâng vật nặng nhiều lần so với cơ thể bởi chúng có trọng lượng nhẹ, không có bộ xương bên trong và có lượng cơ bắp cao. >>>Xem thêm video: Kinh ngạc về sự trùng khớp giữa gen người và động vật.

