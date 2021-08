Kinh ngạc cá voi 4 chân, hung hăng “thiện chiến” như khủng long

Daily Mail cho biết, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Cổ sinh vật có xương sống, Đại học Mansoủa (MUVP), Ai Cập đã phát hiện ra hóa thạch 43 triệu năm tuổi của loài cá voi 4 chân này từ đá thuộc thế Thủy Tân ở khu vực Fayum Depression thuộc Sa mạc phía Tây của Ai Cập. Sa mạc này là khu vực từng được biển bao phủ. Theo mô tả, đây là loài 4 chân khổng lồ với hình dạng kỳ quái, từng quần thảo các đại dương một thời nhưng đã tuyệt chủng. Theo kết quả phân tích từ hóa thạch, đây là loài cá voi cổ Phiomicetus anubis, thuộc giới Protocetidae. Chiều dài cơ thể ước tính của loài này khoảng 3m và khối lượng cơ thể đạt 600 kg. Bài công bố trên tạp chí khoa học Proceedings of the Royal Society B cho biết, Phiomicetus anubis có khả năng là một loài săn mồi hàng đầu đại dương với thân hình vô cùng đồ sộ, 4 chân to khỏe, đầu có mõm nhọn và sở hữu hàm răng đặc biệt sắc. Một phần xương tiết lộ, đây là loài cá voi Protocetidae nguyên thủy nhất được biết tới từ Châu Phi. Tuy nhiên, quá trình tiến hóa ban đầu của cá voi ở châu Phi vẫn đang là bí ẩn lớn với nhân loại, dù con người đã phát hiện được một số hóa thạch gần đây. Cấu tạo của hộp sọ cũng cho thấy, đây thực sự là một quái thú săn mồi cực thiện chiến với nhiều cấu trúc tương tự như cá voi hiện đại. Trong quá khứ, cá voi 4 chân này chắc chắn là nỗi ám ảnh lớn cho các sinh vật khác ở đại dương.

