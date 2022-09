Kinh ngạc 4 loài động vật có tuổi thọ vượt xa cả con người

1. Sứa Turritopsis dohrnii: Turritopsis dohrnii được gọi là sứa bất tử vì chúng có khả năng sống mãi mãi. Sứa bắt đầu cuộc sống dưới dạng ấu trùng, trước khi sống ở đáy biển và biến đổi thành polyp. Những polyp này sau đó tạo ra những sinh vật kích cỡ trung bình bơi tự do, hay còn gọi là sứa. Loài sứa, có nguồn gốc từ biển Địa Trung Hải, có thể lặp lại kỳ tích đảo ngược vòng đời của chúng nhiều lần và do đó có thể không bao giờ chết vì già trong điều kiện thích hợp. 2. Con Hydra: Hydra là một nhóm động vật không xương sống nhỏ với thân mềm trông hơi giống sứa, chúng có tiềm năng sống mãi mãi. Live Science cho biết, lượng hydra không có dấu hiệu suy giảm theo tuổi tác. Những động vật không xương sống này phần lớn được tạo thành từ các tế bào gốc, chúng liên tục tái tạo thông qua nhân đôi hoặc nhân bản. Hydra không sống mãi trong điều kiện tự nhiên vì các mối đe dọa như động vật ăn thịt và bệnh tật, nhưng nếu không có những mối đe dọa bên ngoài này, chúng có thể bất tử. 3. Bọt biển Nam Cực: Nhiều người lầm tưởng bọt biển là thực vật, tuy nhiên thực chất chúng lại là một loài động vật ít hoạt động, mỗi ngày chúng chỉ di chuyển có 1mm. Bọt biển cũng có tốc độ phát triển rất chậm, do đó chúng có vòng đời khá dài. Đây là một trong những loài động vật có tuổi thọ vượt xa cả con người. Loài bọt biển Nam cực có tuổi thọ lên đến 1550 năm. 4. San hô đen: San hô trông giống như những tảng đá và thực vật dưới nước đầy màu sắc, nhưng chúng thực sự được tạo thành từ bộ xương ngoài của động vật không xương sống được gọi là polyps. Các polyp này liên tục nhân lên và tự thay thế bằng cách tạo ra một bản sao giống hệt về mặt di truyền, theo thời gian khiến cấu trúc bộ xương ngoài của san hô ngày càng lớn hơn. Do đó, san hô được tạo thành từ nhiều sinh vật giống hệt nhau chứ không phải là một sinh vật đơn lẻ vì vậy tuổi thọ của san hô là nỗ lực của cả nhóm. Các mẫu san hô đen được tìm thấy ngoài khơi Hawaii đã sống được 4.265 năm tuổi.Mời quý độc giả xem video: Dầu thực vật có thực sự tốt cho sức khỏe? | Nguồn: VTC.

1. Sứa Turritopsis dohrnii: Turritopsis dohrnii được gọi là sứa bất tử vì chúng có khả năng sống mãi mãi. Sứa bắt đầu cuộc sống dưới dạng ấu trùng, trước khi sống ở đáy biển và biến đổi thành polyp. Những polyp này sau đó tạo ra những sinh vật kích cỡ trung bình bơi tự do, hay còn gọi là sứa. Loài sứa, có nguồn gốc từ biển Địa Trung Hải, có thể lặp lại kỳ tích đảo ngược vòng đời của chúng nhiều lần và do đó có thể không bao giờ chết vì già trong điều kiện thích hợp. 2. Con Hydra: Hydra là một nhóm động vật không xương sống nhỏ với thân mềm trông hơi giống sứa, chúng có tiềm năng sống mãi mãi. Live Science cho biết, lượng hydra không có dấu hiệu suy giảm theo tuổi tác. Những động vật không xương sống này phần lớn được tạo thành từ các tế bào gốc, chúng liên tục tái tạo thông qua nhân đôi hoặc nhân bản. Hydra không sống mãi trong điều kiện tự nhiên vì các mối đe dọa như động vật ăn thịt và bệnh tật, nhưng nếu không có những mối đe dọa bên ngoài này, chúng có thể bất tử. 3. Bọt biển Nam Cực: Nhiều người lầm tưởng bọt biển là thực vật, tuy nhiên thực chất chúng lại là một loài động vật ít hoạt động, mỗi ngày chúng chỉ di chuyển có 1mm. Bọt biển cũng có tốc độ phát triển rất chậm, do đó chúng có vòng đời khá dài. Đây là một trong những loài động vật có tuổi thọ vượt xa cả con người. Loài bọt biển Nam cực có tuổi thọ lên đến 1550 năm. 4. San hô đen: San hô trông giống như những tảng đá và thực vật dưới nước đầy màu sắc, nhưng chúng thực sự được tạo thành từ bộ xương ngoài của động vật không xương sống được gọi là polyps. Các polyp này liên tục nhân lên và tự thay thế bằng cách tạo ra một bản sao giống hệt về mặt di truyền, theo thời gian khiến cấu trúc bộ xương ngoài của san hô ngày càng lớn hơn. Do đó, san hô được tạo thành từ nhiều sinh vật giống hệt nhau chứ không phải là một sinh vật đơn lẻ vì vậy tuổi thọ của san hô là nỗ lực của cả nhóm. Các mẫu san hô đen được tìm thấy ngoài khơi Hawaii đã sống được 4.265 năm tuổi.