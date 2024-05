Kinh hoàng thảm họa tuyệt chủng, nhân loại chỉ còn hơn 1.000 người

Khoảng 930.000 năm trước, tổ tiên loài người đã trải qua một giai đoạn khủng hoảng dân số nghiêm trọng, với số lượng chỉ khoảng 1.280 cá thể có khả năng sinh sản. Sự sụt giảm này, kéo dài khoảng 120.000 năm, gần như đưa loài người đến bờ vực tuyệt chủng. Nghiên cứu sử dụng công nghệ FitCoal để phân tích dữ liệu di truyền từ 3.154 người hiện đại, cho thấy biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Tuy nhiên, một số nhà khoa học vẫn tỏ ra hoài nghi về kết quả nghiên cứu này, do thiếu bằng chứng rõ ràng về mối quan hệ nhân quả giữa biến đổi khí hậu và suy giảm dân số. Mới đây, các nhà khoa học cảnh báo rằng thế giới đang đứng trước nguy cơ bước vào giai đoạn đầu của cuộc đại tuyệt chủng lần thứ 6, có thể khiến nhiều loài trên Trái Đất bị xóa sổ. Nghiên cứu dựa trên dữ liệu về các loài đã tuyệt chủng do Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế cung cấp, tập trung vào các loài động vật có xương sống. Kết quả cho thấy, 73 trong tổng số khoảng 5.400 chi động vật đã tuyệt chủng trong 500 năm qua, chủ yếu trong hai thế kỷ gần đây. So sánh với tốc độ tuyệt chủng tự nhiên, quá trình này đáng lẽ phải mất 18.000 năm thay vì 500 năm. Nguyên nhân chính là do các hoạt động của con người như phá hủy môi trường sống, săn bắn và đánh bắt cá quá mức. Giáo sư Gerardo Ceballos từ Đại học tự trị quốc gia Mexico cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng tuyệt chủng này có thể nghiêm trọng như biến đổi khí hậu. Nghiên cứu đặc biệt quan trọng vì lần đầu tiên đánh giá tốc độ tuyệt chủng ở cấp độ cao hơn loài. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng tốc độ tuyệt chủng hiện tại đang phát đi tín hiệu cảnh báo mạnh mẽ. Mặc dù cuộc đại tuyệt chủng lần thứ 6 chưa chính thức xảy ra theo định nghĩa là 75% loài bị xóa sổ trong thời gian ngắn, nhưng tốc độ hiện tại hoặc tăng nhanh hơn có thể đưa các loài đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng trong tương lai gần. Mời quý độc giả xem thêm video: Nhiễm sắc thể Y đang dần biến mất, đàn ông sẽ tuyệt chủng?

