Kinh hãi những loài cây kịch độc, đoạt mạng người trong nháy mắt

Quả Manchineel là một loài thực vật cực độc nếu hít phải mùn cưa hoặc khói của cây này trong phạm vi 9,1m có thể dẫn đến một loạt biểu hiện khó chịu như viêm thanh quản, ho, viêm phế quản. Hoặc đơn giản là bị hứng nước mưa từ cây cũng có thể dẫn đến phát ban và ngứa. Tiếp xúc với loại cây này thật sự là một thảm họa. Nhựa từ những cành gẫy sẽ gây đau đớn cho da và mắt. Nếu nuốt phải quả của nó thì miệng bạn sẽ bị phồng rộp, họng bị sưng lên và sau đó là các vấn đề tiêu hóa nghiêm trọng, dẫn đến một cái chết đau đớn. Jimsonweed là cây cà độc với những chiếc lá nhọn và quả cũng có gai nhọn. Quả của cây này đặc biệt độc, ngay cả cánh hoa và mật hoa cũng có chất độc. Loại độc trong cây này là atropine và scopolamine. Cây phụ tử (Aconitum napellus) chứa độc tố aconitine gây nguy hiểm cho những ai ăn phải thậm chí là chạm vào nó. Ai bị ngộ độc thường có triệu trứng tiết nhiều nước bọt, nôn mửa, tiêu chảy, cảm giác ngứa ran trong da, huyết áp và tim bất thường, hôn mê và đôi khi tử vong. Cây White Snakeroot chứa chất tremetol - một loại ancol không bão hòa, công thức hóa học C16H22O3 - có thể gây ngộ độc nghiêm trọng ở người và gia súc. Thủy tùng English Yew (Taxus baccata) có độc tính rất mạnh. Thành phần độc trong cây là alkaloids taxine, nó có ở tất cả mọi bộ phận trừ lớp vỏ ngoài của hạt. Độc có thể dẫn đến những triệu chứng nghiêm trọng như chóng mặt, khô miệng, giãn đồng tử, suy nhược, nhịp tim bất thường và dẫn đến tử vong. Ngò tây khổng lồ (Heracleum mantegazzianum) gây độc cho các loài động vật theo hình thức quang độc tính. Hóa chất do cây tiết ra khi tiếp xúc với da và phản ứng với ánh sáng mặt trời sẽ gây bỏng. Cây thầu dầu (Ricinus communis) có chứa chất ricin cực độc. Chất ricin gây chết người bởi nó can thiệp vào quá trình trao đổi chất của tế bào cần thiết để duy trì sự sống. Nạn nhân có thể nôn mửa, tiêu chảy và co giật một tuần trước khi chết vì suy tạng. Cây Rosary Pea chứa nhiều abrin, hoạt động bằng cách xâm nhập vào các tế bào của cơ thể để ức chế tổng hợp protein quan trọng. Không có thuốc giải độc cho abrin và điều trớ trêu là hạt giống trong quả này được sử dụng làm trang sức trên toàn thế giới. Cây Belladonna chứa các chất ancaloit độc hại. Ăn khoảng 2-5 quả cây này là gây chết người, hoặc đơn giản là ăn một lá. Nó gây ra một loạt các triệu chứng kỳ quái, nhưng nguy hiểm nhất là sự gián đoạn hơi thở, nhịp tim, đổ mồ hôi. Cây Doll's Eyes (trông giống như mắt búp bê) gây ra nhiều cái chết cho trẻ em, vì chúng có vị ngọt. Sau khi ăn vào, chất độc trong quả hoạt động gần như tức thời gây suy tim, sớm gây ngừng tim. Cây Bottle là một loài cây có dáng y hệt một chiếc bình hoa, sinh trưởng tại đảo Socotra Namibia và được coi là một trong những loài cây độc nhất trên thế giới. Được biết, độc tố của nó nằm ở nhựa cây.

