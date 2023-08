Kiểm tra rừng, giật mình trông thấy “thần thú” thiên mã... hạ phàm

Tại một khu bảo tồn ở Trung Quốc, nhân viên đã phát hiện một loài động vật kỳ lạ giống thiên mã Pegasus trong thần thoại Hy Lạp, nhưng màu đen. Con vật này có đôi sừng nhọn và bộ lông đen. Các hình ảnh từ camera hồng ngoại đã ghi lại con thiên mã đen này, với vẻ ngoại hình đáng yêu và tò mò. Loài này được xác định là sơn dương lục địa, là loài động vật hoang dã hiếm và được bảo vệ. Sơn dương lục địa có dáng giống ngựa, đầu giống cừu, móng giống bò, và đuôi giống đuôi lừa. Chúng sống ở vùng núi đá, chủ yếu là núi đá vôi, và do môi trường sống bị hạn chế nên loài này đang ngày càng hiếm. Loài này còn được gọi là thiên mã đen dựa trên ngoại hình giống với con thần thoại Pegasus trong thần thoại Hy Lạp. Trong thần thoại Hy Lạp, thiên mã Pegasus là con ngựa thần có cánh như chim đại bàng, lông trắng muốt, một chiếc sừng nhọn mọc giữa trán. "Thần thú" này là con của thần biển Poseidon và nữ quỷ Medusa. Sơn dương lục địa (tên khoa học: Capricornis milneedwardsii), hay Sơn dương Trung Quốc (Chinese serow), là một loài động vật có vú trong họ Bovidae, bộ Artiodactyla, bản địa ở Trung Quốc và Đông Nam Á. Chúng sống ở vùng rừng núi đá, phân bố từ biên giới giáp Trung Quốc tới tận nam Tây Nguyên và Bình Thuận. Tuy nhiên số lượng của chúng hiện nay ngày càng suy giảm do do săn bắn và bẫy bắt thường xuyên, môi trường sống bị thu hẹp và chia cắt. Loài này đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam. Mời quý độc giả xem thêm video: Top những loài động vật ngốc nghếch đến khó tin.

