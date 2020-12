Kích hoạt ngay tính năng này của Apple Watch để chống đột quỵ

Thông tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời đột ngột vì đột quỵ nhiều người thương xót và không khỏi hoang mang. Liệu có chắc rằng sức khỏe của chính bản thân mình đang không có vấn đề? Ngoài là một chiếc đồng hồ thông minh, Apple Watch còn có thể phát hiện nhịp tim không ổn định và cảnh báo các vấn đề về sức khỏe tim mạch cho người dùng. Trước khi ra mắt Apple Watch series 4, Apple đã tích hợp cảm biến điện tâm đồ (ECG) lên thiết bị, để giúp người tránh các bệnh nguy hiểm đến tim mạch. Nếu người dùng nhận thông báo về nhịp tim không ổn định thì nên tới bác sĩ khám và kiểm tra sức khỏe của mình. Apple Watch với công nghệ ảnh chụp quang phổ (photoplethysmography) ứng dụng các tia LED xanh lá cây chiếu qua da với chu kỳ hàng trăm lần mỗi giây để đọc lượng máu lưu thông của mạch máu trên tay bạn. Do máu có màu đỏ nên sẽ có khả năng hấp thụ ánh sáng xanh rất tốt, vì thế khi lượng tia sáng được hấp thụ nhiều hơn có nghĩa là lượng máu được truyền đi nhiều hơn (khi tim đập). Ngược lại ở thời gian nghỉ giữa mỗi nhịp tim lượng máu lưu thông sẽ ít hơn và các tia sáng cũng được hấp thụ ít hơn. Apple Watch nhờ đó đo được chính xác thông tin nhịp tim của bạn. Để có được kết quả đo chính xác nhất có thể, bạn cũng phải lưu ý vị trí đeo Apple Watch trên tay mình sao cho đúng nhất. Đừng đeo quá lỏng hay quá chặt. Da bạn sẽ cần tiếp xúc với các cảm biến trên Apple Watch nhưng nó cũng phải thoáng để chống mồ hôi tích tụ có thể gây sai sót khi theo dõi. Một nghiên cứu mới nhất do ứng dụng đo lường huyết áp Cardiogram của Đại học Carlifornia, San Francisco (Mỹ) đã xác nhận, Apple Watch có thể đo chính xác tình trạng rung tâm nhĩ. Cụ thể, cuộc nghiên cứu đã thử nghiệm trên 6158 người đeo Apple Watch. Kết quả là thiết bị có khả năng phát hiện bệnh đến tận 97% tình trạng AF. Tình trạng rung tâm nhĩ rất quan trọng vì nó có thể là 25% nguyên nhân dẫn đến đột quỵ. Nếu may mắn phát hiện sớm, 2/3 người bệnh có thể phòng ngừa bằng cách uống thuốc. Chính vì thế, Apple Watch rất quan trọng và là một vật "cứu" sức khỏe con người kịp thời. Bên cạnh đó, tính năng Fall Detection (Phát hiện té ngã) trên Apple Watch cũng cứu sống nhiều người. Fall Detection - Tính năng 'Phát hiện té ngã' có thể chủ động phát hiện khi người dùng gặp phải vấn đề về sức khỏe. Nếu người dùng vô tình bị vấp hay bị tác động ngoại lực dẫn đến mất thăng bằng và ngã xuống, Apple Watch Series 4 sẽ tự động phát chuông báo động và hiện 3 tuỳ chọn: Liên hệ Dịch vụ Khẩn cấp, Huỷ chuông cảnh báo nếu chủ nhân không bị chấn thương hoặc Tắt cảnh báo nếu chủ nhân không té ngã. Người dùng Apple Watch sau cú ngã dẫn đến bất động tại chỗ trong 1 phút, thiết bị sẽ bắt đầu đếm ngược 15s và sau đó sẽ phát âm thanh lớn nhằm gây chú ý đến mọi người xung quanh, đồng thời tin nhắn khẩn cấp sẽ được gởi đến địa chỉ liên lạc chỉ định của chủ sở hữu được cài đặt trước đó trong Medical ID và tiếp sau nữa là một cuộc gọi cho dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp.

Thông tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời đột ngột vì đột quỵ nhiều người thương xót và không khỏi hoang mang. Liệu có chắc rằng sức khỏe của chính bản thân mình đang không có vấn đề? Ngoài là một chiếc đồng hồ thông minh, Apple Watch còn có thể phát hiện nhịp tim không ổn định và cảnh báo các vấn đề về sức khỏe tim mạch cho người dùng. Trước khi ra mắt Apple Watch series 4, Apple đã tích hợp cảm biến điện tâm đồ (ECG) lên thiết bị, để giúp người tránh các bệnh nguy hiểm đến tim mạch. Nếu người dùng nhận thông báo về nhịp tim không ổn định thì nên tới bác sĩ khám và kiểm tra sức khỏe của mình. Apple Watch với công nghệ ảnh chụp quang phổ (photoplethysmography) ứng dụng các tia LED xanh lá cây chiếu qua da với chu kỳ hàng trăm lần mỗi giây để đọc lượng máu lưu thông của mạch máu trên tay bạn. Do máu có màu đỏ nên sẽ có khả năng hấp thụ ánh sáng xanh rất tốt, vì thế khi lượng tia sáng được hấp thụ nhiều hơn có nghĩa là lượng máu được truyền đi nhiều hơn (khi tim đập). Ngược lại ở thời gian nghỉ giữa mỗi nhịp tim lượng máu lưu thông sẽ ít hơn và các tia sáng cũng được hấp thụ ít hơn. Apple Watch nhờ đó đo được chính xác thông tin nhịp tim của bạn. Để có được kết quả đo chính xác nhất có thể, bạn cũng phải lưu ý vị trí đeo Apple Watch trên tay mình sao cho đúng nhất. Đừng đeo quá lỏng hay quá chặt. Da bạn sẽ cần tiếp xúc với các cảm biến trên Apple Watch nhưng nó cũng phải thoáng để chống mồ hôi tích tụ có thể gây sai sót khi theo dõi. Một nghiên cứu mới nhất do ứng dụng đo lường huyết áp Cardiogram của Đại học Carlifornia, San Francisco (Mỹ) đã xác nhận, Apple Watch có thể đo chính xác tình trạng rung tâm nhĩ. Cụ thể, cuộc nghiên cứu đã thử nghiệm trên 6158 người đeo Apple Watch. Kết quả là thiết bị có khả năng phát hiện bệnh đến tận 97% tình trạng AF. Tình trạng rung tâm nhĩ rất quan trọng vì nó có thể là 25% nguyên nhân dẫn đến đột quỵ. Nếu may mắn phát hiện sớm, 2/3 người bệnh có thể phòng ngừa bằng cách uống thuốc. Chính vì thế, Apple Watch rất quan trọng và là một vật "cứu" sức khỏe con người kịp thời. Bên cạnh đó, tính năng Fall Detection (Phát hiện té ngã) trên Apple Watch cũng cứu sống nhiều người. Fall Detection - Tính năng 'Phát hiện té ngã' có thể chủ động phát hiện khi người dùng gặp phải vấn đề về sức khỏe. Nếu người dùng vô tình bị vấp hay bị tác động ngoại lực dẫn đến mất thăng bằng và ngã xuống, Apple Watch Series 4 sẽ tự động phát chuông báo động và hiện 3 tuỳ chọn: Liên hệ Dịch vụ Khẩn cấp, Huỷ chuông cảnh báo nếu chủ nhân không bị chấn thương hoặc Tắt cảnh báo nếu chủ nhân không té ngã. Người dùng Apple Watch sau cú ngã dẫn đến bất động tại chỗ trong 1 phút, thiết bị sẽ bắt đầu đếm ngược 15s và sau đó sẽ phát âm thanh lớn nhằm gây chú ý đến mọi người xung quanh, đồng thời tin nhắn khẩn cấp sẽ được gởi đến địa chỉ liên lạc chỉ định của chủ sở hữu được cài đặt trước đó trong Medical ID và tiếp sau nữa là một cuộc gọi cho dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp.